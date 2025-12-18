Christian Nodal Periodista que es relacionada con Nodal revela detalles de su encuentro: “Fue un caballero” Ana Cecilia Leal, mujer venezolana, que fue relacionada sentimentalmente con Christian Nodal rompió silencio. “Me encantaría estar al lado de él”, admitió.



La periodista Ana Cecilia Leal rompió el silencio luego de ser relacionada sentimentalmente con Christian Nodal.

La venezolana reveló detalles de su encuentro con el cantante tras los reportes del periodista William Guzmán, quien señaló en el programa ‘Sábado en la noche’ que ambos se estarían dando “los buenos días y hasta las buenas noches” luego de intercambiar números telefónicos.

“He recibido muchísimos mensajes de las fans hablando de muchísimas cosas, defendiendo a Christian. Por eso quise hablar con ustedes y aclararlo”, comentó en ‘La Brújula TV’ este 18 de diciembre.

“Su trato siempre fue muy profesional, respetuoso. Sí fue muy amable y lo agradezco. Sí fue muy genuino y lo agradezco. Sí fue muy importante el detalle breve de estar en ese momento dispuesto a hablar conmigo y con el medio que represento y eso siempre lo voy a agradecer. Pero no comparto la infidelidad de un hombre casado, no es lo que lo que busco. Mi admiración siempre va a ser profesional de la periodista hacia el artista que es Christian Nodal”, aclaró.

En ese sentido, Ana Cristina Leal dejó entrever que el equipo de Nodal se puso en contacto con ella para esclarecer la polémica. Asimismo, reconoció que “sería beneficioso para ambos poder tener una entrevista cómoda y aclarar profesionalmente todo lo que sucedió”.

“Para mí sería un gusto poder sentarme junto a Christian Nodal y conocer un poco más de él como artista y como persona”.

La fotografía entre Nodal y periodista venezolana que despertó rumores de una presunta relación entre ellos. Imagen Ana Cecilia Leal / Instagram

¿Qué pasó entre ellos en Las Vegas?

Según contó Ana Cecilia Leal, el encuentro con Christian Nodal fue casual y sucedió en Las Vegas, previo a la celebración de los Latin GRAMMY 2025.

“Nosotros estábamos en la cobertura de los Latin GRAMMY en Las Vegas. Estábamos comiendo y pasa Christian Nodal con todo su círculo de seguridad. El espíritu periodístico siempre está en nosotros y yo me levanto y yo digo, ‘es Nodal’ y salgo detrás de él. Justamente cuando me le presento, él hace que se abra su círculo de seguridad y de trabajo que él tiene y tuvo una actitud muy respetuosa, pero muy amable conmigo”, relató.

“Él justamente me dice, ‘¿eres venezolana?’ y yo le digo, ‘sí’ (…) Yo le pregunto con mucho agrado que por qué sabe tanto de Venezuela, porque me está hablando de mis ciudades y me dice: ‘Yo amo Venezuela’. Pero su comentario siempre fue en esa relación del artista y sus fans venezolanos”, dijo.

Finalmente, la comunicadora reveló que fue el esposo de Ángela Aguilar quien le pidió a alguien de su equipo de trabajo que les tomara una fotografía, misma que ahora se encuentra en la polémica por los rumores de su presunta cercanía.