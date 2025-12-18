Christian Nodal ¿Violinista de Nodal fue despedida?: equipo del esposo de Ángela Aguilar revela qué pasó con ella El equipo de Christian Nodal rompió el silencio sobre la polémica que vincula al cantante y a la violinista Esmeralda Camacho, quien supuestamente fue despedida ante los presuntos celos de Ángela Aguilar.



El equipo de trabajo de Christian Nodal rompió el silencio sobre el supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho luego de que trascendiera en redes que, supuestamente, había sido removida ante los presuntos celos de Ángela Aguilar.

Este miércoles 17 de diciembre, la periodista Flor Rubio declaró en su programa ‘Dulce y Picosito’, de YouTube, que en últimas horas mantuvo conversaciones con el equipo de Christian Nodal, quienes le informaron la verdad sobre la violinista del sonorense.

“Sobre el tema de la violinista de Christian Nodal tengo una actualización porque busqué al equipo de Nodal, a la gente que está super cerca”, comenzó.

“La respuesta que me dan como equipo de Christian Nodal es que la información es totalmente falsa. Ella continúa trabajando con ellos en el equipo… continúa siendo parte de Christian Nodal”, aseguró.

¿Qué pasó con la violinista de Nodal?

Según información obtenida por Flor Rubio, la usencia de la violinista Esmeralda Camacho en los conciertos de Nodal durante su gira por Estados Unidos son temas relacionados con su visa.

“Hay un problema con el visado de algunos miembros del equipo de Christian Nodal… por eso Esmeralda no apareció en el concierto de Laredo. Es una cuestión de su visa y no tiene nada qué ver con una situación de celos. Ojo, al menos esa es la versión del equipo de Nodal en este momento”, sentenció.

Nodal habla de los problemas que tiene con sus músicos

El 7 de noviembre, el mismo Christian Nodal declaró en uno de sus conciertos en Inglewood, California, que parte de sus músicos no habían logrado obtener el permiso necesario para ingresar al país. Incluso, declaró que gran parte de su equipo no estaba acompañándolo por su gira en Estados Unidos.

“Ha sido algo muy fuerte para mí. Tenemos ya ocho años con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron”, dijo Nodal frente a miles de asistentes.

“Nos está afectando a todos, así que hay que estar bien unidos como raza latina, como gente que viene aquí con el sueño de crecer”, expresó.