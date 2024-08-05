Christian Nodal sufre revés: notifican demanda a sus padres por presunta falsificación de documentos

Video Pepe Aguilar reacciona así cuando le dicen si "ya compró todo para la llegada del 'Nodalito'"

Christian Nodal sufre un nuevo revés en su pleito legal con Universal Music. Sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, fueron notificados sobre la manera en que se llevará a cabo la demanda interpuesta por la disquera, quien los acusa de presunta "falsificación y fraude" de 32 contratos.

En febrero de 2022, Universal Music inició acciones legales para reclamar que Christian Nodal se adjudicara “ilegalmente” los discos ‘Me dejé llevar’, ‘Ahora’ y '¡AAYAY!'. Según el diario mexicano El Universal, el Ministerio Público encontró en el proceso de investigación que "la firma del notario en los contratos presentados por Nodal no corresponde a su puño y letra", por lo que "32 documentos" no tendrían la firma auténtica del actuario.

Revés por la demanda que enfrenta Nodal con Universal Music

De esta manera, en junio Universal Music solicitó que el caso fuera presentado ante un juez penal federal, petición que, según reporta 'Ventaneando' este 5 de agosto, habría sido aceptada por las autoridades.

En el show de este lunes, la periodista Paty Chapoy informó que, mientras el cantante disfrutaba de su luna de miel con Ángela Aguilar en Los Cabos, sus padres fueron notificados de que la demanda interpuesta por la disquera se llevaría a cabo de manera federal y no estatal, como pretendían los abogados de la familia Nodal.

“Durante la luna de miel de este par de jovencitos, sus papás recibieron la notificación (…) de que el juicio promovido (…) es a nivel federal, y es por el cumplimiento forzoso al contrato de exclusividad de interpretación para grabación de fonogramas y videogramas y cesión de derechos de intérprete, que celebraron el 12 de enero de 2017”, informó.

Bajo este contexto, Mónica Castañeda explicó: “Lo que alega la compañía discográfica es que cuando se hace el contrato con Christian Nodal, hay un delito o hay unos contratos que no están bien establecidos y que no tienen todos los elementos y que no son jurídicamente legales… hay unas firmas que podrían ser falsas, es lo que se quiere demostrar (la empresa discográfica)”.

Los problemas legales de la familia Nodal

Los problemas legales entre Christian Nodal, sus padres y Universal Music tienen origen desde 2021, cuando el intérprete de 'Botella tras Botella' demandó a la disquera y, al año siguiente, dio por terminado su contrato con Universal Music para firmar con Sony Music y reclamó la autoría de las canciones que creó durante su asociación.

Según información que 'Ventaneando' presentó el 22 de febrero de 2022, los padres de Nodal "simularon contratos" para atribuirle a su hijo la "titularidad" de los temas que grabó con dicha compañía, lo que acusan como fraude.