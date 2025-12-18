Christian Nodal

¿Ángela Aguilar publicó y luego borró un mensaje para la violinista de Nodal?: “Mujer para el momento”

El periodista Alex Rodríguez aclaró la verdad sobre el texto que se dijo la cantante habría difundido en medio de la polémica por Esmeralda Camacho, quien forma parte de la banda de músicos del sonorense.

Por:Dayana Alvino
Video ¿Quién es la violinista de Christian Nodal que ahora es viral tras polémico video? Esto se sabe

Ángela Aguilar ha sido, nuevamente, involucrada en una polémica. Esta vez, con relación a una violinista que trabaja para su esposo, Christian Nodal.

Luego de que Esmeralda Camacho, nombre de la artista que trabaja con el sonorense, se volviera viral por un video en el que se le ve haciendo gestos justo cuando la pareja se besa en el escenario.

Si bien, el momento ocurrió en el 2024, es hasta ahora que se ha retomado con fuerza en redes sociales, por lo que Aguilar incluso ha sido señalada de supuestamente haberle pedido a su marido que despidiera a su colaboradora.

“Ya está la historia de que Ángela las mandó correr porque dijo: ‘No, mijito’”, reportó la periodista Inés Moreno en su programa para YouTube.

¿Ángela Aguilar publicó un mensaje para la violinista de Nodal y luego lo borró?

Durante el pasado fin de semana, empezó a circular en las plataformas digitales la imagen de una supuesta captura de pantalla de un mensaje que, se alegó, Ángela Aguilar habría publicado y eliminado al poco tiempo en sus Historias de Instagram.

“El amor es muy complicado, pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostenerlo. @Nodal”, se lee.

“Jamás dejaré que se metan en este amor sincero, yo soy como mi abuela, enamorada del amor”, también está escrito.

“A ti, malintencionada, sólo te digo que no vas a separar todo este amor que nos tenemos, por más que subas cosas con malas intenciones. Nuestro amor es más fuerte que cualquier mujer para el momento”, concluye la misiva.

En Despierta América, Paola Gutiérrez retomó que dicho texto presuntamente difundido por la intérprete de ‘Qué agonía’ apareció justo en medio de la controversia en torno a la violinista de Nodal.

Este 17 de diciembre, finalmente Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, desmintió que la cantautora haya hecho el ‘post’.

“Les cuento que me puse en contacto con el equipo de la cantante que me garantiza que este mensaje es completamente falso, que nunca lo escribió ni lo compartió Ángela Aguilar”, explicó.

La violinista de Nodal no ha sido despedida

En cuanto al rumor de que Esmeralda Camacho ya no forma parte de los músicos del compositor, la periodista Flor Rubio aseveró que se lo cuestionó a “la gente que está super cerca” de él.

“La respuesta que dan como equipo de Christian Nodal es que la información es totalmente falsa. Ella continúa trabajando con ellos”, expuso en su show, ‘Dulce y Picosito’ este miércoles.

