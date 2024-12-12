Papá de Nodal responde tajante a cantante que lo acusó de “bloquearlo”

Video Famoso cantante acusa a Nodal de estar “molestando” a su pareja con “‘likes’”: ¿coqueteo?

El papá de Christian Nodal respondió tajante a las acusaciones del cantante Johnny Cortés, quien lo señaló de “bloquearlo” y supuestamente frenar su carrera como solista en una entrevista con la revista mexicana TVyNovelas.

A través de un comunicado emitido por su empresa JG Music, Jaime González calificó de “irresponsables” las declaraciones del exvocalista de Los Plebes del Rancho.

“Queremos dejarles saber que, debido a las irresponsables declaraciones emitidas por el Sr. Juan Jesús Ramírez Cortés (Johnny Cortés) […] la postura de la empresa es la siguiente: Efectivamente, el Sr. Cortés tiene un contrato con “La Empresa” y durante la vigencia del mismo, el artista está obligado a grabar única y exclusivamente para la empresa”.

En ese sentido, se hizo referencia al supuesto “bloqueo” que Jaime González habría hecho en contra de Johnny Cortés, quien hace unos días lanzó su tema como solista ‘En esta Navidad’ y aparentemente fue “tumbada” de redes y plataformas musicales.

“Cualquier material artístico que se distribuya por otro conducto constituye una violación evidente a lo acordado y firmado, situación que será combatida inmediatamente por los medios legales correspondientes”.

Finalmente, hicieron énfasis en que esta sería la “única de declaración” publica y como empresa que harían, ya que el resto lo dejarían en manos de sus abogados.

“La acción de salir hablar sin fundamentos reales habla de un empoderamiento iluso de la gente que a veces creemos está de “nuestro lado” sin contemplar que dicha irresponsabilidad a la larga no es la mejor opción. Queremos dejar claro que esta será la única réplica que realizaremos como empresa acerca de este asunto, dejando todo en manos de nuestros abogados”.

¿Qué dijo Johnny Cortés del padre de Christian Nodal?

El 11 de diciembre, Johnny Cortés contó a TVyNovelas que su salida del grupo Los Plebes del Rancho no había sido por decisión propia sino del padre de Christian Nodal.

“Yo supe que me querían hacer a un lado, por eso quería llegar a un acuerdo con él (con Jaime González), pero no quiso nada y me dijo que ya no fuera a los conciertos”, contó.

El cantante aseguró que desde entonces se había enfrentado a una batalla con Jaime González, quien supuestamente primero le dio largas y luego le pidió dinero.

“Después me dijo que ya no ocupaba el dinero, que quería que grabara un disco”, declaró.