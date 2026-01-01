Ángela Aguilar Ángela sorprende con mensaje tras año polémico con Cazzu: "Rendirme habría sido darle la razón" Ángela Aguilar cerró un "intenso" 2025 caracterizado por las duras críticas hacia su vida privada en matrimonio con Christian Nodal y confrontada por muchos con Cazzu, la ex de su marido. Esto confesó.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.







Video Ángela Aguilar sorprende con nuevo look y genera debate: ¿le copia a Cazzu?

Ángela Aguilar sorprendió con un mensaje revelador a horas de la Nochevieja del 2025 que dio luz sobre cómo vivió ese año convulso que se caracterizó por ser confrontada por muchos con Cazzu, la ex de su marido Christian Nodal.

Y es que aunque a mediados de agosto pasado el sonorense dio una controvertida entrevista a Adela Micha en la que insistió en que no le fue infiel a la argentina, para algunos la hija de Pepe Aguilar no ha dejado de ser considerada como 'la tercera en discordia' entre la ahora expareja.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Ángela Aguilar tras turbulento año?

La cantante compartió un inesperado texto en Instagram solo unas cuantas horas antes del inicio de este 2026 y se sinceró sobre lo que estaba dejando atrás.

" Puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida", escribió.

" No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena", admitió luego de las críticas y señalamientos que la han seguido desde que hizo pública su relación con Nodal en junio de 2024.

"Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz", alegó la joven de 22 años, quien este 2026 se casará por la vía religiosa con Nodal.

" Rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incómoda (sic)".

Este fue el revelador mensaje de fin de año de Ángela Aguilar. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Ángela Aguilar revela cómo superó el “intenso” 2025

Entre los aspectos que confesó fue cómo superó el año que acaba de finalizar en el que fue duramente señalada sobre su vida privada y en matrimonio con Nodal.

"Nada de esto lo atravesé sola. Mi familia fue el sostén cuando el piso se movía. Mis angelitos fueron el recordatorio de que hacer las cosas con respeto todavía importa. Y mi fe fue el lugar donde encontré fuerza cuando no había explicaciones", dijo.

" Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos", reconoció.

PUBLICIDAD

Para finalizar, agradeció al 2025 " las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste" y lo definió como "intenso".

Ella ha dicho que será en mayo próximo cuando por fin llegue al altar con Nodal bajo las leyes de Dios. Si eso ocurre, en ese momentento estará por cumplir casi dos años de casada por lo civil.