Christian Nodal ¿Indirecta para la violinista de Nodal?: los fuertes mensajes de Ángela Aguilar tras la polémica La cantante publicó en redes sociales un par de misteriosas misivas justo cuando aún está encendida la controversia por la artista Esmeralda Camacho, quien este año ha formado parte de la gira del sonorense. A Ángela la acusan de tenerle “celos”.



Ángela Aguilar compartió fuertes mensajes en medio de la polémica por lo que ocurre en torno a la violinista de la banda de su esposo, Christian Nodal.

La tarde de este miércoles 17 de diciembre, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un par de Historias.

En la primera, subió una ‘selfie’ en la que se le puede ver parada frente a un espejo, aunque su rostro no se aprecia pues lo cubrió con el celular.

Para acompañar la postal, ella optó por musicalizarla con un pedazo específico de la canción ‘Euphoria’, de Kendrick Lamar.

“Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual, pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, se escucha en el clip.

En su segundo ‘post’, la también compositora colgó una imagen en la que está redactada una paráfrasis en inglés del versículo bíblico de Mateo 5:43-45 titulada “Ora por ellos”.

“Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te hace daño es seguir orando por él. No, eso no significa eximirlo de las consecuencias de sus actos, sino permitirte a ti mismo vivir en libertad de Dios”, se lee.

Ángela Aguilar comparte mensajes. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

¿Ángela Aguilar lanza indirecta a la violinista de Nodal?

Las fuertes misivas de Ángela Aguilar llegan cuando todavía está encendida la controversia entorno a Esmeralda Camacho, quien trabajó este año como violinista en la agrupación de músicos que acompañó a Christian Nodal durante su gira ‘Pa’l Cora Tour’.

Todo comenzó porque desde finales de noviembre comenzó a circular en redes un video en el que se puede ver a Camacho hacer expresiones justo cuando los esposos se besan en el escenario, esto durante el concierto que el sonorense dio en Fort Worth, Texas, en octubre de 2024.

Si bien, el momento sucedió hace más de un año, recién ahora se volvió viral, al igual que un TikTok que Esmeralda colgó el pasado agosto en el que se aprecia al cantautor, su jefe, dándole de beber alcohol en la boca, igualmente en una de sus presentaciones.

Después de que, por ambos materiales, la violinista de Nodal cobrara fama, usuarios de redes sociales evidenciaron que ella ya no apareció en los últimos espectáculos que él dio en Estados Unidos este 2025.

Ángela fue acusada entonces de supuestamente haberle exigido a su marido que despidiera a Camacho por su presunto rechazo hacia ella y el vínculo con él.

“Ya está la historia de que Ángela las mandó correr porque dijo: ‘No, mijito’”, contó la periodista Inés Moreno en su programa para YouTube.

Entre tanto, en Despierta América retomaron que existe la posibilidad de que si Esmeralda no estuvo en los conciertos de Christian es porque “no le renovaron la visa”.

Por esta situación es que se ha especulado que las publicaciones de la intérprete de ‘Qué agonía’ o serían para Camacho o para aquellos que la estarían difamando con sus imputaciones en relación a ella.

Ángela Aguilar presume a Nodal

La semana pasada, ignorando los señalamientos, Ángela Aguilar subió a la plataforma digital una grabación de Christian Nodal.