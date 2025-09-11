Cazzu estaría recibiendo apoyo de los papás de Nodal para que su nieta pueda viajar: “Quieren ver a Inti”

Video Hermana de Nodal responde a quien pide le dé "consejos" al cantante en medio de polémicas

Cazzu estaría recibiendo el apoyo de los papás de Christian Nodal para que su nieta pueda viajar fuera de Argentina.

Según reportes del presentador Javier Ceriani, Cristy y Jaime Nodal estarían tratando de mediar la disputa de la expareja y, a la vez, abogando para que su nieta pueda viajar.

“Están tratando de intervenir los padres de Nodal para que Nodal le dé el pasaporte y la libertad a Inti. Están tratando de mediar esta situación”, señaló este 10 de septiembre en su canal de YouTube.

El comunicador especuló sobre la aparente molestia de los señores Nodal con su hijo, ya que ellos tendrían deseos de encontrarse con su nieta y él, al supuestamente negarle el permiso a su hija, estaría frenando su encuentro.

“Los abuelos de Inti están muy furiosos. Quieren ver a Inti. Están muy muy descontentos con el actuar de Christian Nodal como padre. Creen, firmemente, que quien manipula a Nodal para no ver a Inti es Ángela Aguilar”, subrayó.

Aunque el argentino no dio más detalles sobre esta presunta situación, aseguró que este conflicto tendría “muy sacada de onda” a Cristy Nodal, quien anhelaría estar cerca de Inti, tal como sucedió en mayo pasado.

“Los abuelos de Inti tienen muy buena relación con Cazzu”, sentenció.

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal

El 2 de septiembre, Cazzu ventiló en el podcast ‘Se regalan dudas’ las trabas que presuntamente Nodal, con ayuda de sus abogados, le habría puesto para que su hija Inti saliera de Argentina.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, 'El mundo es devastador'. Cuando le dije, 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'", contó.

Aquella vez, ‘La Jefa’ argumentó que viajar con Inti era “una necesidad básica”, por lo que se le hacía increíble que Nodal no pudiera darle permiso a su hija para viajar hasta que cumpliera 5 años.

