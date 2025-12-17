Christian Nodal Nodal estaría coqueteando con famosa periodista: se están dando “las buenas noches”, reportan El cantante habría intercambiado su número telefónico con una mujer venezolana. Según reportes, se estarían dando “los buenos días y hasta las buenas noches” tras conocerse.



Christian Nodal estaría envuelto en nueva polémica con una mujer venezolana tras rumores de presuntamente despedir a su violinista ante supuestos celos de Ángela Aguilar.

Según reportes del periodista William Guzmán, el cantante habría intercambiado su número telefónico con Ana Cecilia Leal, presentadora venezolana con la que estaría coqueteando e incluso, le estaría dando “los buenos días hasta las buenas noches”.

“Resulta y acontece que Christian Nodal tuvo un concierto en Miami recientemente. Osma Garay, tiene un programa que se llama ‘Se pone caliente’ y su reportera es Ana Cecilia Leal, que es una muchacha muy exuberante, una periodista muy atrevida”, contó en el programa ‘Sábado en la noche’ el 15 de diciembre.

“Ella lo abordó en los pasillos del hotel y alguien de seguridad quiso frenarla, pero cuando él vio ese mujerón dijo ‘no, no, no, espérate, déjame ver qué quiere la periodista’”, agregó.

De acuerdo con Guzmán, lo que parecía ser un encuentro breve, se habría transformado en algo más íntimo, ya que la supuesta química entre ellos los llevó a intercambiar sus números telefónicos.

“Entablaron un diálogo de lo más ameno. Ella le hizo todas las preguntas que ella quiso. Ella se llevó mucho contenido y él se llevó la gratísima impresión de haberla conocido, tanto que se intercambiaron teléfonos y ahora se dan desde los buenos días hasta las buenas noches”, sentenció.

¿Quién es Ana Cecilia Leal, periodista a la que vinculan con Nodal?

Ana Cecilia Leal es una periodista y presentadora venezolana. La joven es famosa por participar en programas de espectáculos como ‘Se pone caliente’.

El primer encuentro entre Ana Cecilia y Christian Nodal habría sucedido el 11 de noviembre en Las Vegas, previo a la celebración de los Latin GRAMMY 2025, según expuso ella misma en su cuenta de Instagram.

Aquella ocasión, la misma reportera narró cómo sucedió su primer acercamiento con el esposo de Ángela Aguilar.

“Iba caminando súper relajado, con una actitud increíble con todos sus fans — se tomó fotos, saludó, ¡y hasta nos mandó un saludo especial! Nos contó que se está preparando con mucha emoción para esta gran noche de premios”, dijo Leal.

Así habría sido el primer encuentro entre la periodista venezolana y Nodal en Las Vegas. Imagen Ana Cecilia Leal / Instagram