¿Mamá de Nodal hospitalizada? Cristy Nodal alarma por su salud y da "gracias por sus oraciones"

Video Mamá de Nodal reaparece a 2 años de dar a conocer que tuvo cáncer: ya no sabe quién es su hijo

Cristy Nodal, la mamá de Christian Nodal, preocupó por el estado de su salud luego de un sorpresivo mensaje que compartió en Instagram este domingo 15 de septiembre.

En abril de 2022 dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer en el colon, el cual aparentemente superó.

¿Qué le pasó a la mamá de Nodal?

Solo horas después de que Cristy Nodal le dedicó un emotivo mensaje a su nieta Inti en el marco de la celebración del primer año de vida de la niña, la madre de Nodal prendió las alertas en cuanto a su salud.

La tarde de este domingo publicó una foto en la que se observa que habría sido canalizada en el brazo y con un sticker en la muñeca, el cual sugiere que habría sido internada.

Aunque no está del todo claro cuándo habría sucedido la presunta hospitalización, en el sticker se aprecia la fecha "12/9/24", es decir, 12 de septiembre de 2024.

" ¡Agradezco primeramente a Dios! ¡Por llenarme de su bendición y protección una vez más!", escribió.

" Gracias por sus oraciones, familia bella y amigos queridos, gracias por enviarme fuerzas en todo momento. ¡Gracias a Dios todo salió bien!", finalizó.

Esta es la imagen y mensaje que Cristy Nodal, la mamá de Christian Nodal, publicó en Instagram y con el que alarmó en cuanto a su actual estado de salud. Imagen Cristy Nodal/Instagram



Cristy Nodal no dio mayores detalles de lo que le habría sucedido ni tampoco si la presunta visita al hospital habría obedecido a un seguimiento de rutina tras haber sufrido el cáncer que dio a conocer hace poco más de dos años atrás.

El mensaje que ella compartió también se suscitó luego de las críticas que recibió por su mensaje de felicitación a Inti.

Algunos le cuestionan que haya "traicionado" a Cazzu ante la separación que sufrió de Nodal, quien dos meses después de confirmarla se casó con Ángela Aguilar.