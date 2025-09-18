Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija

Video Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

Christian Nodal y Pepe Aguilar tendrán su primer enfrentamiento como yerno y suegro. Este miércoles 18 de septiembre, esposo de Ángela Aguilar reapareció en medio de la polémica que lo sigue por no felicitar públicamente a Inti. La hija que tuvo con Cazzu celebró su segundo cumpleaños el pasado 14 de septiembre.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de sus seguidores y su nominación al Latin GRAMMY, donde por primera vez se enfrentará a su suegro en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’.

“Mi gente hermosa, preciosa, bella. Estoy muy feliz", mencionó conmovido. "Ya me llegó la noticia que estamos nominados pa’ el Grammy. ¡Por fin! Con ‘Quién más como yo’ sí se nos hizo. Los amo un chin*o”, expresó.

“Creo que puedo hablar por todo el equipo. Los amamos un chin*o. Gracias por motivarnos a dar lo máximo en cada canción, en cada producción y en cada composición (…) Los amo mucho, muchas muchas gracias”, agregó.

El inesperado anuncio de Christian Nodal

Christian Nodal no hizo comentarios sobre su primer enfrentamiento con Pepe Aguilar en la música. Sin embargo, aseguró que tras haber fallado a su promesa de estrenar dos temas musicales al mes, ahora se encontraba a punto de lanzar un tema que valía por cuatro.

“En otras noticias. Aprovecho para contarles que como no cumplí con sacar dos rolitas por mes, voy a sacar un rolón, pero un mega mega rolón para octubre, que lleva valor de cuatro rolas, imagínense”, puntualizó.

El cumpleaños de Inti, hija de Nodal y Cazzu

El anuncio del intérprete de ‘Adiós Amor’ se da tan solo días después de que su hija Inti cumpliera 2 años de vida. De acuerdo con las imágenes que compartió Cazzu, el festejo de la pequeña sucedió en Argentina. La temática de la fiesta pareció ser el bosque, ya que en la decoración se pudo ver a una rana y otras criaturas de ese entorno.

También destacaron flores y algunos otros arreglos de colores. Misteriosamente y sin explicación alguna, la trapera eliminó las fotos del festejo horas después de haberlas compartido.

Nodal no apareció en las primeras imágenes que Cazzu publicó. Tampoco se le vio en otros videos y fotos que circularon en redes sociales.

Según reportes del periodista Alex Rodríguez, Christian Nodal no habría asistido a la fiesta de cumpleaños de Inti por compromisos profesionales en Morelia por los festejos del grito de Independencia en México.