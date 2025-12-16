Christian Nodal ¿Nodal despidió a su violinista por celos de Ángela Aguilar?: lo que se sabe tras video viral Un video de Christian Nodal conviviendo con su violinista en uno de sus conciertos desató especulaciones en redes sociales sobre el supuesto despido de la joven. Te explicamos de dónde surge este rumor.



Christian Nodal nuevamente se encuentra en medio de la polémica, pues en redes se rumora, sin fundamentos, que despidió a su violinista ante presuntos celos de Ángela Aguilar.

El fin de semana cobraron relevancia videos del cantante conviviendo con su violinista, Esmeralda Camacho, durante los conciertos que ofreció en México en agosto pasado. Según algunos internautas, la cercanía entre el cantante y la joven habrían molestado a Ángela.

Los rumores se hicieron más grandes tras salir a la luz un fragmento en el que se mostraría la expresión de la violinista ante uno de los besos que la hija de Pepe Aguilar le da Nodal en otro de sus conciertos. Según usuarios, en las imágenes, Esmeralda habría mostrado presunta “incomodidad”.

¿Nodal despidió a su violinista por celos de Ángela?

Los rumores sobre el supuesto despido de la violinista surgieron luego de que Esmeralda Camacho dejara de compartir imágenes de los conciertos del cantante. Según sus publicaciones de TikTok, el 12 de octubre fue la última vez que subió al escenario con Christian Nodal.

Ni Christian Nodal, ni Ángela Aguilar reaccionaron de manera inmediata a la polémica. Sin embargo, ni Esmeralda Camacho continúa presentándose en Tik Tok como "violinista Nodal".

Esmeralda Camacho se presenta en redes como "violinista Nodal". Imagen Esmeralda Camacho / TikTok



Otra de las teorías surgidas en Internet es que la ausencia de la joven en los conciertos del cantante no sería a consecuencia de un presunto despido sino por problemas con su visado.

El 7 de noviembre, el mismo Christian Nodal declaró en uno de sus conciertos en Inglewood, California, que parte de sus músicos no habían logrado obtener el permiso necesario para ingresar al país. Incluso, declaró que gran parte de su equipo no estaba acompañándolo por su gira en Estados Unidos.

“Ha sido algo muy fuerte para mí. Tenemos ya ocho años con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron”, dijo Nodal frente a miles de asistentes.

“Nos está afectando a todos, así que hay que estar bien unidos como raza latina, como gente que viene aquí con el sueño de crecer”, expresó.