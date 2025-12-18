Christian Nodal

Magistrado confirma que la demanda de Nodal fue admitida en Jalisco ¿Cazzu ya fue notificada?

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco confirmó que la demanda que Nodal interpuso en contra de Cazzu en noviembre ya fue admitida por un juez, a pesar de que ella y la niña viven en Argentina.

Por:Ashbya Meré
Video Indignado: equipo de Nodal estalla tras filtrarse “información confidencial” de Inti y esto advierte

La demanda que Christian Nodal interpuso en contra de Cazzu el 4 de noviembre en México, ya fue legalmente admitida y se encuentra en proceso de notificárselo a la rapera por canales diplomáticos hasta Argentina.

Fue el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, quien lo confirmó en exclusiva a Despierta América.

"Se admite aquí en Jalisco y se verificó que corresponda en todo caso darle entrada aquí, por lo menos de manera inicial. El juez sí aceptó la demanda al considerar que sí existen elementos legales para ello", explicó.

A pesar de que "la ley de Jalisco establece que los juicios donde hay menores de edad deben llevarse a cabo donde vive el menor", el magistrado explicó que en este caso el juez "recibió el caso argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable", por lo cual en 2026 Cazzu será notificada del proceso legal que enfrentará en México.

José Luis Álvarez Pulido se dijo "imposibilitado" para revelar detalles del proceso, pues además de tratarse de una menor, "la ley mexicana y tratados internacionales se lo impiden".

¿Qué pide Nodal en la demanda?

Aunque Pati Chapoy reveló detalles de la demanda en el programa 'Ventaneando', el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco confirmó que Nodal solicita tres cosas.

"Buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver con convivencias para desde luego mantener ese lazo afectivo, y entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio", detalló.

La periodista Ahtziri Cárdenas Camarena, colaboradora de Despierta América, reportó que se comunicó con el equipo de abogados de Nodal para obtener declaraciones al respecto, sin embargo, se negaron a hacerlo argumentando "secrecía procesal y el interés superior de la niñez y protección de sus datos e intimidad" de la hija de los cantantes.

Relacionados:
Christian NodalCazzuInti González CazzuchelliDemandasdemandas a famososCelebridadesFamosos

