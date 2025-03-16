¿Guardaespaldas de Nodal agarran a golpes al hermano de Ángela Aguilar? Esto relata Emiliano

Video Hermano de Ángela Aguilar reacciona a señalamientos por decirle que se “aguante” ante críticas

Emiliano, el medio hermano mayor de Ángela Aguilar, relató una situación en la que involucró a su cuñado Christian Nodal.

El joven rapero la compartió en entrevista para 'El bordo entertainment' que ha circulado este fin de semana.

Emiliano Aguilar revela que su mamá lo llamó “llorando” por Nodal

En la charla, el hijo mayor de Pepe Aguilar habló de cómo cierta prensa "amarillista" está solo "en la mira" de lo que hagan los artistas sin medir las consecuencias que causan en las familias.

A partir de eso, contó cómo su madre Carmen Treviño se alarmó por un supuesto hecho violento que habría tenido Emiliano Aguilar con Christian Nodal.

"Una vez me habla mi mamá llorando: "¡Emiliano, ¿qué está pasando, estás bien?!", contó el cantante.

"Y le dije: 'No má, ¿qué pasó?' (Me dice) '¡ Que te pegaron, que estás en el hospital!'".

Entonces, Emiliano Aguilar le hizo saber que estaba bien, en su casa y "viendo una película", sin embargo, Carmen Treviño al parecer se había preocupado a raíz de una 'fake news'.

"'Estoy bien, tranquilón, ¿por qué'", le preguntó a su mamá, "'es que me dijeron que te madr… (golpearon) los guardaespaldas de Nodal'".

El cantante dijo que esa nota falsa salió en un canal "en YouTube" en donde lo mostraron hasta con las supuestas heridas tras la aparente golpiza.

La relación de Emiliano con los Aguilar

El joven vive en Tijuana y se encuentra alejado y distanciado del clan Aguilar.

De hecho, no acudió a la boda de su hermana con Nodal en julio de 2024 porque aparentemente no habría sido invitado.

Emiliano Aguilar tiene una hija de nombre Aislinn, de 2 años. Es tal el alejamiento con su familia paterna que a la fecha Pepe Aguilar no conoce personalmente a la niña.

El veterano cantante tiene 4 hijos: a Emiliano lo tuvo con su primera esposa, Carmen Treviño.

Los otros tres, Aneliz, Leonardo y Ángela, los procreó con Aneliz Álvarez-Alcalá.