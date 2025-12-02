Los problemas legales para Nodal no terminan: Universal Music apela y esto seguiría para el cantante

Video Los Aguilar así celebran el Día de Acción de Gracias y ¿Nodal manda mensaje a los 'haters'?

Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, no fueron vinculados a proceso el 19 de noviembre, en la demanda que Universal Music puso en su contra por presunto uso de documentos falsos en contratos. Sin embargo, la disquera interpuso el recurso de apelación, por lo cual los procesos legales para el cantante no terminan.

La juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Diana Selene Medina Hernández, falló a favor de Nodal y su familia, sin embargo, la compañía no está de acuerdo con el dictamen y ya apeló.

El diario mexicano El Universal tuvo acceso al expediente donde está plasmado que el órgano jurisdiccional "recibió nuevas promociones procesales relacionadas con el avance del caso, entre ellas destaca que tanto la Fiscalía General de la República como la asesoría jurídica privada de la ofendida, interpusieron recurso de apelación contra la resolución dictada", lo cual conlleva a que el proceso en contra de los Nodal continúe.

El Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México está a la espera de que Christian, Cristina Nodal y Jaime González respondan de manera formal y solo tienen tres días para hacerlo.

Universal Music acusa al cantante y a sus padres de presunta falsificación de documentos, en 32 contratos relacionados con los derechos de los discos 'Me Dejé Llevar', 'Ahora' y 'Ayayay!', los cuales grabó bajo su sello discográfico.