Cazzu

Problemas de Nodal y Cazzu inspiran en Argentina propuesta de ley en favor de los hijos

En septiembre, Cazzu ventiló que obtuvo un permiso especial de un juez para poder viajar con Inti fuera de Argentina, luego de que Nodal no firmara la autorización. Este ejemplo habría inspirado una propuesta de ley en el país sudamericano.

Por:Ashbya Meré
Video Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal

Cazzu ventiló en septiembre que Christian Nodal no había firmado el permiso para que Inti pudiera viajar fuera de Argentina, sin embargo, ella lo habría logrado a través de un proceso con un juez. Ahora trasciende que en el país Sudamericano hay una propuesta de ley que estaría basada en el ejemplo de la cantante para aminorar la burocracia en este tipo de casos.

La iniciativa denominada 'Ley Cazzu - Libertad con nuestros hijos' fue hecha por Graciela Mosconi a través del portal Change.org. Según lo expuesto, el proyecto busca modificar el régimen de autorizaciones para que madres y padres que acrediten abandono o ausencia del otro progenitor puedan obtener "permisos permanentes para viajar al exterior con sus hijos", sin depender de la firma del padre o madre ausente.

"En Argentina, y en muchos países latinoamericanos, miles de madres y padres crían solos a sus hijos, enfrentando no solo el abandono y la ausencia del otro progenitor, sino también una burocracia que nos limita y somete a nuestros niños a procesos judiciales innecesarios y dolorosos", señala al inicio.

Además, alega que este tipo de procesos son "costosos" y no todas las familias pueden afrontarlos.

"La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos", argumenta.

"¡Menos burocracia, más justicia y verdadera libertad para nuestras familias!", finaliza Mosconi en la propuesta.

Aunque la 'Ley Cazzu' solo es una iniciativa, ha comenzado a causar revuelo en las redes sociales y ha sido reportada por varios medios de comunicación hispanos, como Milenio y Billboard Argentina. Hasta el cierre de este artículo, la publicación llevaba más de 11 mil firmas de apoyo.

Nodal no habría firmado permiso de Inti

En septiembre, Cazzu expuso en el podcast 'Se Regalan Dudas' que su equipo legal tuvo una reunión con los abogados de Christian Nodal para solicitar la autorización del artista para poder viajar con Inti, petición que habían hecho desde hace un año.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, 'El mundo es devastador'. Cuando le dije, 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'", contó en el podcast.

'La Jefa' argumentó que "es una necesidad básica", pues por sus compromisos de agenda tiene que viajar fuera de Argentina todo el tiempo. Sin embargo, la solicitud no había sido autorizada por el cantante.

Aunque Cazzu tiene las suficientes pruebas y argumentos para pedir un permiso especial al juez para lograr que su hija viaje fuera de Argentina, reconoció que ella es "privilegiada" por tener las posibilidades de "no hacer un juicio", sin embargo, piensa en todas las madres solteras que no cuentan con los recursos de enfrentarse al sistema.

CazzuChristian NodalInti González CazzuchelliHijos de famososArgentinaCelebridadesFamosos

