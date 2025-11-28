Amigo de Ángela Aguilar y Nodal sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud?

Video Nodal ‘confiesa’ que tiene “amante” tras exhibirse en supuesto beso

Uno de los amigos más cercanos de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el ‘influencer’ Kunno, sufrió un percance de coche.

Fue el propio creador de contenido quien publicó en su cuenta de TikTok un video del momento en el que llegó al hospital para ser revisado por médicos.

“Ayer [26 de noviembre] a la 1 a.m. tuve un accidente automovilístico y esto sucedió”, escribió encima del clip, este jueves 27.

En la grabación se aprecia que él le comenta a quien lo acompañaba que aparentemente había sufrido “una contusión”.

“Tengo inflamado el hombro, el cuello, el pecho, la espalda”, agregó acerca de su condición.

“Ya me están poniendo todos los trucos para andar feliz”, indicó, refiriéndose a los medicamentos que le suministraban.

¿Cómo se encuentra Kunno?

Después de que le realizaran unos estudios, los doctores determinaron que Kunno resultó con un esguince cervical de segundo grado.

Para que pudiera recuperarse, la experta le recomendó reposo y que utilice collarín.

Sin embargo, la mañana del 27, él se presentó en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde es uno de los participantes, y realizó su coreografía planeada.

“¡Pónganse el cinturón, por favor!”, pidió al público de la emisión, aunque no ahondó en los detalles de lo que ocurrió.

En entrevista para ‘La Miscelánea del Chisme’, en TikTok, el bailarín sentenció: “Estoy vivo, gracias a Dios. Pónganse el cinturón cuando estén en un carro, aunque vayan de copiloto, porque esto pudo haber pasado a mayores”.

“Me siento bien. Gracias a Dios también estoy bien medicado, todavía traigo muchas medicinas encima, entonces por eso me siento relajado”, contó.

Este viernes, en una historia de Instagram, él señaló un síntoma que presenta: “Siento como aire en la espalda, en el lado izquierdo”.

Pese al percance, Kunno nuevamente cumplió con su compromiso y bailó al lado de su pareja dentro del ‘reality show’ de Hoy.

Hasta el momento, la estrella de Internet no ha revelado si Ángela Aguilar y Christian Nodal lo contactaron tras su incidente. En redes sociales, los esposos no le han dedicado ningún mensaje.

Kunno ha defendido a Ángela Aguilar y a Nodal

En los últimos meses, Kunno ha sido una de las personas que ha permanecido al lado de Ángela Aguilar y Christian Nodal pese a las controversias que los han envuelto.