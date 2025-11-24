Pepe Aguilar hace sorpresivo comentario sobre “esponjas” en su hija Ángela: “No, pues sí”

Video "Mi belleza es diferente": Ángela Aguilar se sincera sobre su físico tras críticas por supuestos rellenos

Pepe Aguilar realizó un inesperado comentario vinculado a los señalamientos de que supuestamente Ángela Aguilar utilizaría rellenos para aumentar cómo lucen sus caderas y glúteos.

El veterano cantante se pronunció sorpresivamente durante un ‘live’ que realizó desde el concierto que su hija realizó en El Paso, Texas, el 21 de noviembre.

PUBLICIDAD

Pepe Aguilar lanza inesperado comentario sobre “esponjas” en Ángela

Mientras transmitía que Ángela se encontraba en el escenario entonando la canción ‘La chancla’, Pepe Aguilar hizo la impensada referencia a las especulaciones.

“A ver, vamos a ver”, dijo, para después realizar un acercamiento de la toma hacia su retoño, que miraba hacia su público.

“No, pues sí, muchas esponjas, ¡eh! Ja, ja”, agregó en un tono sarcástico el intérprete de éxitos como ‘Miedo’ y ‘Perdóname’.

Luego de las críticas por supuestamente recurrir a elementos externos para alterar la apariencia de su figura, la esposa de Christian Nodal reaccionó tajante.

“De los cuerpos ajenos no se habla”, afirmó en entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube, a finales de mayo de este 2025.

“Me pasaba que hablaban unas cosas y decía: ‘Yo no hago eso’. Pero sé que cuando engordo, me crecen ciertas cosas. Empecé a enflacar, y sin querer bajé 10 kilos en un mes”, explicó acerca de su cambio físico.

Pepe Aguilar defiende a Ángela

Previamente, en ese mismo ‘en vivo’, Pepe Aguilar hizo un fuerte llamado ante el ‘hate’ que le lanzan a Ángela, quien ha sido señalada como la responsable de la ruptura entre Nodal y Cazzu.

“Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de ‘fregarse’ entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, reprobó.