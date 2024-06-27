Emiliano Aguilar

Hermano de Ángela Aguilar dice que también sufre relación de ella con Nodal: esto le ocurre

Emiliano Aguilar habló del romance que mantienen Ángela Aguilar y Christian Nodal. El hijo mayor de Pepe Aguilar compartió cómo lo está afectando.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, finalmente está hablando de la relación que ella sostiene con Christian Nodal, la cual ha generado mucha controversia.

En entrevista para El Gordo y La Flaca, él aseguró en primer lugar que le desea “lo mejor” a la cantante, así como que “esté bien”.

“Con Nodal yo nunca he hablado… Es más, la primera vez que lo conocí fue hace mucho, cuando empezaba a abrir los ‘shows’ para mi papá, pero desde entonces nunca he hablado con él”, afirmó.

Hermano de Ángela Aguilar también recibe ‘hate’

Tras esas primeras declaraciones, Emiliano Aguilar reveló que los señalamientos que envuelven a Ángela Aguilar y Christian Nodal igual lo han alcanzado a él.

“Es mi hermana y la quiero, pero yo realmente no tengo nada que ver en esta situación”, dijo a la cámara del programa ‘Ventaneando’, este 26 de junio.

“Me mandan mensajes a mí, ahí por Instagram, diciéndome que ‘tu hermana esto, lo otro’ y pues está gacho porque la gente puede ser muy cruel”, agregó.

El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que está haciendo lo posible de mantenerse lo más alejado posible de esta controversia.

“La verdad, trato de no meterme porque yo realmente estoy bien enfocado en lo mío”, sentenció al respecto.

“La vida de mis hermanos y la mía es día y noche, no tienen nada que ver. Los quiero mucho, son mis hermanos, tienen mi sangre, pero la vida que yo he llevado es completamente diferente a la que han llevado ellos”, añadió.

Emiliano puntualizó que actualmente, ya que tiene una hija y familia, está enfocado en sacar adelante sus proyectos musicales.

¿Hermano de Ángela Aguilar quiere unirse a Nodal y Cazzu?

En esta misma oportunidad, Emiliano Aguilar aclaró si, ahora que está incursionando en la música le gustaría grabar un dueto con Christian Nodal o su ex, Cazzu.

“Lo que se tenga que dar, se va a dar”, respondió refiriéndose al intérprete de ‘Botella tras botella’, quien recientemente comenzó a seguirlo en redes sociales.

Sobre la llamada ‘Nena trampa’, él reconoció: “No voy a negar que rapea chido, pero lo que se va a dar, se va a dar”.

Relacionados:
Emiliano AguilarÁngela AguilarChristian NodalPolémicas de famososParejas de famosos

