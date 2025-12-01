¿A Nodal lo tienen embrujado?: Mhoni Vidente hace predicción sobre el esposo de Ángela Aguilar

Video A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente

Mhoni Vidente hizo una impactante predicción sobre Christian Nodal y su familia, lo que también incluye a su esposa, Ángela Aguilar.

De acuerdo con la famosa tarotista de las estrellas, tanto el cantante como la hija de Pepe Aguilar podrían enfrentarse a algunos problemas migratorios. Incluso, les recomienda tener precaución con los aviones.

“Aquí les salen problemas con visas, con documentos para salir del país. Yo les recomiendo a ambos que tenga cuidado con los aviones”, dijo el 26 de noviembre en el show ‘Universo’ de la cadena Unicable.

Mhoni Vidente también se refirió al pleito legal que Nodal y sus padres sostienen con la disquera Universal Music. Al respecto, la pitonisa subrayó: “Como el papá no sabía el futuro, firmó algo que ahora ya no le conviene y por eso se vino la demanda”.

Mientras que en otro punto, al leer las cartas del intérprete de ‘Adiós Amor’, declaró que la presunta ‘mala suerte’ de Nodal se debería a un supuesto trabajo que describió como “brujería”.

“Nodal no sale de una cuando ya esté en otra y eso es porque lo tienen bien trabajado, lo tienen bien enterrado en un panteón”, dijo.

“La brujería que le están haciendo a Nodal y Ángela, a los dos, es de una mujer que vive fuera”, declaró sin revelan nombres.

Por último, Mhoni Vidente vaticinó que Christian Nodal y Ángela Aguilar seguirán juntos, incluso, declaró que su futuro era prometedor.

“No se van a divorciar... como dijo mi abuelita: entre más les dices, más se encaprichan. Nodal y Ángela van a seguir juntos y se van a casar en marzo, abril, en Zacatecas”, sentenció.

Predicen accidentes aéreos a Nodal

En octubre, Bis La Medium también ‘echó’ las cartas a Christian Nodal durante su participación en Despierta América. Durante la emisión, la tarotista vislumbró un panorama poco alentador para el mariacheño.

“En este momento que estoy hablando y que estoy poniendo las cartas sobre la mesa (…) dice que Nodal no tiene relación buena ni con sus padres (…) ni con su hija”.

Asimismo, advirtió “muchos percances en su vida” y, al igual que Mhoni Vidente, le pidió que “se cuidara”.