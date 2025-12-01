Christian Nodal

¿A Nodal lo tienen embrujado?: Mhoni Vidente hace predicción sobre el esposo de Ángela Aguilar

La famosa tarotista realizó fuertes predicciones sobre Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar. Incluso, señaló que presuntamente el padre del cantante “firmó algo que y no le conviene”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente

Mhoni Vidente hizo una impactante predicción sobre Christian Nodal y su familia, lo que también incluye a su esposa, Ángela Aguilar.

De acuerdo con la famosa tarotista de las estrellas, tanto el cantante como la hija de Pepe Aguilar podrían enfrentarse a algunos problemas migratorios. Incluso, les recomienda tener precaución con los aviones.

PUBLICIDAD

“Aquí les salen problemas con visas, con documentos para salir del país. Yo les recomiendo a ambos que tenga cuidado con los aviones”, dijo el 26 de noviembre en el show ‘Universo’ de la cadena Unicable.

Mhoni Vidente también se refirió al pleito legal que Nodal y sus padres sostienen con la disquera Universal Music. Al respecto, la pitonisa subrayó: “Como el papá no sabía el futuro, firmó algo que ahora ya no le conviene y por eso se vino la demanda”.

Más sobre Christian Nodal

Amigo de Ángela Aguilar y Nodal sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud?
2 mins

Amigo de Ángela Aguilar y Nodal sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud?

Univision Famosos
Problemas de Nodal y Cazzu inspiran en Argentina propuesta de ley en favor de los hijos
2 mins

Problemas de Nodal y Cazzu inspiran en Argentina propuesta de ley en favor de los hijos

Univision Famosos
Pepe Aguilar hace sorpresivo comentario sobre “esponjas” en su hija Ángela: “No, pues sí”
2 mins

Pepe Aguilar hace sorpresivo comentario sobre “esponjas” en su hija Ángela: “No, pues sí”

Univision Famosos
Pepe Aguilar defiende a su hija Ángela y manda mensaje a las mujeres mexicanas: "Está bien loco"
2 mins

Pepe Aguilar defiende a su hija Ángela y manda mensaje a las mujeres mexicanas: "Está bien loco"

Univision Famosos
¿Nodal pelea con cantante por Ángela Aguilar?: dicen que “hubo jaloneos” y “los tuvieron que separar”
2 mins

¿Nodal pelea con cantante por Ángela Aguilar?: dicen que “hubo jaloneos” y “los tuvieron que separar”

Univision Famosos
¿Cazzu tiene la custodia total de su hija Inti? 'La Jefa' aclara la situación legal con Nodal
1 mins

¿Cazzu tiene la custodia total de su hija Inti? 'La Jefa' aclara la situación legal con Nodal

Univision Famosos
Fiscalía desmiente a Nodal: ni él ni sus papás fueron exonerados de proceso legal
2 mins

Fiscalía desmiente a Nodal: ni él ni sus papás fueron exonerados de proceso legal

Univision Famosos
Nodal habla como nunca de su hermano Alonso, quien recientemente ha cambiado su apariencia
2 mins

Nodal habla como nunca de su hermano Alonso, quien recientemente ha cambiado su apariencia

Univision Famosos
Nodal explica por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de los Latin GRAMMY: estaba "cansado"
2 mins

Nodal explica por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de los Latin GRAMMY: estaba "cansado"

Univision Famosos
Nodal y sus padres quedan libres de cargos tras ser señalados de presunta falsificación de documentos
2 mins

Nodal y sus padres quedan libres de cargos tras ser señalados de presunta falsificación de documentos

Univision Famosos

Mientras que en otro punto, al leer las cartas del intérprete de ‘Adiós Amor’, declaró que la presunta ‘mala suerte’ de Nodal se debería a un supuesto trabajo que describió como “brujería”.

“Nodal no sale de una cuando ya esté en otra y eso es porque lo tienen bien trabajado, lo tienen bien enterrado en un panteón”, dijo.

“La brujería que le están haciendo a Nodal y Ángela, a los dos, es de una mujer que vive fuera”, declaró sin revelan nombres.

Por último, Mhoni Vidente vaticinó que Christian Nodal y Ángela Aguilar seguirán juntos, incluso, declaró que su futuro era prometedor.

“No se van a divorciar... como dijo mi abuelita: entre más les dices, más se encaprichan. Nodal y Ángela van a seguir juntos y se van a casar en marzo, abril, en Zacatecas”, sentenció.

Predicen accidentes aéreos a Nodal

En octubre, Bis La Medium también ‘echó’ las cartas a Christian Nodal durante su participación en Despierta América. Durante la emisión, la tarotista vislumbró un panorama poco alentador para el mariacheño.

“En este momento que estoy hablando y que estoy poniendo las cartas sobre la mesa (…) dice que Nodal no tiene relación buena ni con sus padres (…) ni con su hija”.

PUBLICIDAD

Asimismo, advirtió “muchos percances en su vida” y, al igual que Mhoni Vidente, le pidió que “se cuidara”.

“Aquí se habla de accidentes aéreos en la vida de Nodal, aquí se habla de problemas de salud mental donde existen problemas de autoestima, donde las palabras que él puede decir no son las verdaderas que él siente porque aquí se habla de un hombre que está todavía en una edad que pudiéramos decir puede tener 30 y su mente refleja que tiene unos 15 años. Manipulable, cualquier persona que esté cerca de él lo puede manipular. Pero lo que más me preocupa es que se tienen que cuidar mucho porque aquí habla de accidentes aéreos”, precisó.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarMhoni VidenteFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Bajo un volcán
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX