"Aguántese": Emiliano Aguilar aconseja a su hermana Ángela ante polémica con Nodal y Cazzu

Video ¿Hermano de Ángela Aguilar la defiende tras no invitarlo a la boda?: “No estamos hablando de una niña”

Emiliano Aguilar volvió a deslindarse de la polémica que rodea a Ángela y su esposo, Christian Nodal. El rapero incipiente dejó claro que no tiene nada que ver con los conflictos de su media hermana.

"Son problemas que no tienen nada que ver conmigo, yo tengo mi vida. Ya está grande Ángela como para tomar sus propias decisiones, para tropezarse, para levantarse, para limpiarla y todo como yo le hice. A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero yo sigo firme", dijo en una reciente entrevistica con 'Planeta Radio'.

PUBLICIDAD

El consejo que Emiliano le da a Ángela Aguilar

El primogénito de Pepe Aguilar también ha estado en medio del huracán, en 2017 fue arrestado por tráfico de personas. Ante las adversidades que él enfrentó por sus malas decisiones, le envió un mensaje a su media hermana.

"El único consejo que yo le doy, se va a escuchar muy mal, pero pues aguántese. No lo digo como falta de respeto, pero pues aguántese, todos en la vida batallamos con cosas, todos en la vida tienen peores cosas que nosotros. Uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y acciones", se sinceró.

Emiliano Aguilar es fan de Cazzu

Desde que comenzó la polémica entre Ángela, Nodal y Cazzu trascendió que Emiliano interactúa en las publicaciones de la rapera. Aprovechó la entrevista para aclarara su postura al respecto.

"Me gusta mucho su música, de hecho, antes de que todo esto pasara yo escuchaba a Cazzu porque me gusta su música. Cuando yo le mando un mensaje no es para causar polémica, es porque simplemente respeto su música".

Incluso, dijo que le gustaría hacer una colaboración con ella.

"Si hubiera una oportunidad de hacer una rola con ella, definitivamente yo me la aviento", aseveró en el show.

Pepe Aguilar Imagen Pepe Aguilar/Instagram

La polémica de Emiliano Aguilar

En 2017 el hijo mayor de Pepe Aguilar fue arrestado en un control fronterizo en California cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con cuatro personas de ciudadanía china escondidas en la cajuela de su auto.

Emiliano se declaró culpable y cumplió una condena de tres años de arresto domiciliario y seis meses de rehabilitación.

PUBLICIDAD

En 2022 se convirtió en padre de una niña que lleva por nombre Asilinn, quien le cambió la vida cuando nació. Ahora está dedicado a su carrera como rapero.