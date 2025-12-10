Aneliz Aguilar ¿Aneliz Aguilar rompió su compromiso por su cuñado Nodal? Este es el origen del rumor El rumor de que la hermana de Ángela Aguilar rompió su compromiso con su prometido ha tomado fuerza, luego de la celebración del Día de Acción de Gracias. ¿Christian Nodal el presunto culpable?



Video Otra boda en los Aguilar: le dicen a Pepe que "en esta no le aventaron tanto 'hate'" y reacciona

Aneliz Aguilar y el empresario Luis Rodrigo Castillo se comprometieron en octubre de 2024. Sin embargo, los rumores de que habrían cancelado los planes de boda y de que terminaron la relación han vuelto a surgir. Incluso, ahora culparían a Nodal en redes.

En mayo de 2025 comenzaron los rumores de que la pareja había terminado, pues la primogénita de Pepe Aguilar ya no lucía su anillo de compromiso, ni tampoco aparecía junto a su novio.

Pero la soltería se habría hecho más evidente en el reciente Día de Acción de Gracias según la estación de radio La Mejor, pues en la foto familiar no aparece Luis Rodrigo Castillo.

¿Nodal sería el culpable de la presunta ruptura de Aneliz con su novio?

Según reportes de Radio Fórmula existen teorías, no comprobadas, de que Christian Nodal podría haber creado "una crisis de pareja" entre su cuñada y su prometido. Esto debido a que Pepe Aguilar pudiera haberle pedido al empresario que "firmara un contrato prenupcial" como según se especuló lo habría hecho Christian, aunque esa información ya fue desmentida.

En 2024 se especuló que el cantante tendría que desembolsar "12 millones de pesos" a Ángela si llegara a cometer una infidelidad. Sin embargo, el 4 de octubre Pepe Aguilar lo desmintió.

"Si algo no tiene ese muchacho es ser tonto. ¿Cómo me va a firmar por el amor de Dios? ¿En qué cabeza cabe?", respondió a Alan Tacher en entrevista para Despierta América.

Aneliz Aguilar portaba su anillo de compromiso en esta publicación del 8 de julio de 2025. Imagen Aneliz Aguilar/Instagram

¿Aneliz Aguilar y su novio terminaron?

Aunque no hay información que lo confirme, lo que sí es un hecho es que el 8 de julio es la última publicación de su muro de Instagram en la que aparece usando su anillo de compromiso.

El 16 de octubre de 2024 Aneliz y el abogado Luis Rodrigo Castillo compartieron en redes que se habían comprometido.