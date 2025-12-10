Aneliz Álvarez Madre de Ángela Aguilar se pronuncia sobre el "ciberacoso" que sufre su hija Aneliz Álvarez mostró su postura ante las críticas y burlas de las que su hija es presa desde que hizo pública su relación con Christian Nodal.



Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar, se pronunció en redes para mostrar su postura sobre los ataques que recibe su hija Ángela.

La madre de la cantante retomó un mensaje de un club de fans donde se habla de la "violencia digital", algo que la esposa de Christian Nodal ha enfrentado desde que hizo pública su relación con el cantautor.

"La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes", se lee en el video donde de fondo aparece Ángela cantando en su gira 'Libre Corazón Tour'.

Aneliz Álvarez se muestra en redes sociales con perfil bajo, sin embargo, con sus publicaciones deja claro el orgullo y apoyo que tiene por sus tres hijos.

Aneliz Álvarez muestra su apoyo a su hija Ángela Aguilar. Imagen Aneliz Álvarez/Instagram

Pepe Aguilar defiende a Ángela

Por su parte, Pepe Aguilar ha salido a defender a su hija de los ataques en varias ocasiones, a veces con mensajes y en otras con declaraciones ante los medios de comunicación o en sus redes, como lo hizo el 21 de noviembre en Instagram.

A través de un video donde el cantante de 57 años se dejó ver en la cabina de luces y audio en un concierto de su hija, envió un mensaje a los detractores.

"Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de 'fregarse' entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas", dijo en un video que circula en redes sociales que fue retomado por la cuenta de Instagram del programa 'De Primera Mano'.