Pepe Aguilar

Pepe Aguilar despide el año con todos sus hijos menos Emiliano: tras críticas revela qué pasa con él

El veterano cantante finalmente compartió el motivo por el que existe un distanciamiento entre él y su primogénito. El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ no celebró con Emiliano el fin de año.


Por:Univision
Video ¿Pepe Aguilar le hizo algo "malo"? Emiliano Aguilar habla como nunca sobre la relación con su papá

Pepe Aguilar decidió hablar, a unas horas de terminar el 2024, del distanciamiento que existe con su primogénito, Emiliano.

Lo anterior sucedió luego de que el veterano cantante se convirtiera en blanco de críticas por publicar en Instagram, este 31 de diciembre, una fotografía en la que no aparece su hijo mayor.

En la postal, el compositor de ‘Prometiste’ sale al lado de su esposa, Aneliz, y sus otros tres retoños: Aneliz, Leonardo y Ángela.

“De mi familia a la tuya. Esperando que el próximo año venga lleno de bendiciones para ti que estás leyendo esto y para todas las personas importantes en tu vida. ¡Con todo al 2025!”, escribió en la descripción.

Pepe Aguilar se presumió al lado de sus hijos y esposa.
Pepe Aguilar se presumió al lado de sus hijos y esposa.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram

Pepe Aguilar hace afirmación sobre Emiliano

Tras la realización de su ‘post’, Pepe Aguilar comenzó a recibir, en la sección de interacciones, mensajes en los que le preguntaban por el intérprete de ‘Soy el vato’.

“¿Dónde está Emiliano Aguilar?”, cuestionó una seguidora, por lo que el artista le respondió: “Pues supongo que en su casa. Felices fiestas”.

Sin embargo, el asunto no paró ahí pues otros internautas juzgaron al cantautor por la ausencia de su descendiente.

“Me imagino lo triste que se debe sentir su otro hijo al ver esta foto, él también merece estar ahí”, apuntó una usuaria de la red social.

Ante dichas palabras, Pepe contestó tajantemente: “Fíjate cómo es fácil caer en conclusiones erróneas cuando no se tiene contexto y se opina sin saber”.

Además, hizo una revelación acerca de lo que ocurre con Emiliano: “Las personas están donde quieren estar, más si eres una persona de 32 años y vives con tu pareja y tu hija y no quieres tener nada que ver con tu familia”.

Pepe Aguilar explicó qué ocurre con Emiliano Aguilar.
Pepe Aguilar explicó qué ocurre con Emiliano Aguilar.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram

Aunque no ahondó más sobre el tema, el llamado ‘Bandido de amores’ estuvo dando ‘Me gusta’ a los comentarios en los que lo defendían de los ataques.

Por su parte, a unas horas de que su padre se refiriera a él, Emiliano colgó en su propio perfil de la plataforma digital un video en el que agradeció a su público.

“Muchas gracias por todo el apoyo sin ustedes no soy ni madr…, la neta. Que tengan un buen año nuevo, lo quiero machín, vienen muchas cosas buenas”, aseveró.

Emiliano Aguilar mandó un mensaje de Fin de Año.
Emiliano Aguilar mandó un mensaje de Fin de Año.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Emiliano Aguilar aseguró no haber hecho “nada malo”

En agosto, Emiliano Aguilar se pronunció al respecto de su, hasta entonces rumorado, quebrantado vínculo con Pepe Aguilar.

“No es que tengamos una mala relación, porque él no ha hecho nada malo, al igual que yo tampoco”, dijo en entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda!

“Nomás simplemente que lo que yo estoy muy enfocado en lo que estoy haciendo, y él está muy enfocado en lo que está haciendo”, externó.

Posteriormente, a inicios de diciembre, él desveló a ‘Ventaneando’ el motivo por el que su papá no conoce a su nieta, Ángela, de dos años: “Yo sé que está ocupado y todo, pero no la visto”.

“No sé, no se la he llevado, él no ha venido a verla, pero pues todo bien”, concluyó.

Video Hijo mayor de Pepe Aguilar por fin responde "por qué no está con su papá" tras hacerle 'reclamo'
