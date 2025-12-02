Ángela Aguilar se arrodilla frente al público: le gritan “no estás sola” en medio de la polémica
La cantante vivió un conmovedor momento durante uno de los conciertos de su gira ‘Libre Corazón’, la cual ha sufrido algunas cancelaciones, según reportes.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ángela Aguilar se arrodilló frente al público durante su concierto en Phoenix, donde se presentó la noche del 1 de diciembre como parte de su gira ‘Libre Corazón’.
A través de redes sociales se viralizó el momento en que la cantante, como gesto de agradecimiento, se arrodilló en el escenario ante las porras y ovaciones de la gente, quienes no paraban de gritarle: “¡No estás sola!” y “¡Que nadie apague tu voz!”.
Aunque la esposa de Christian Nodal no hace declaraciones sino simplemente junta sus manos en señal de agradecimiento y luego, hace una reverencia frente a sus músicos, las imágenes tomaron fuerza en Internet.
Las polémicas cancelaciones
Antes del comienzo de su gira, se reportó que Ángela Aguilar había cancelado algunas fechas en su gira por Estados Unidos supuestamente por la falta de venta de boletos.
Apenas en noviembre pasado, la hija de Pepe Aguilar canceló tres fechas más, la primera en Indianápolis, luego en Chicago y finalmente en Carolina del Norte.
En medio de las polémicas cancelaciones que se han venido dando sobre los shows de Ángela Aguilar, el 22 de noviembre, Pepe Aguilar externó públicamente su apoyo a su hija. Incluso, aplaudió que estuviera haciendo sus cosas “sola” y que estuviera facturando con la controversia.
“Saludos desde El Paso. Aquí viniendo a ver a ¡Amooooor! Gracias por quererla. Gracias por llenarle Tucson ayer y El Paso hoy. Ella está haciendo sus cosas sola, por si estaban con el pendiente. P.D. Gracias por agotar el merch", anotó en Instagram.