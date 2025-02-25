Emiliano Aguilar

Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si su papá lo “abandonó”: no se han hablado en 2 años

Emiliano Aguilar lanzó un tajante mensaje a horas de que se publicara un video donde su famoso padre destapa que no han mantenido contacto recientemente.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Pepe Aguilar le hizo algo “malo”? Emiliano Aguilar habla como nunca sobre la relación con su papá

Emiliano Aguilar lanzó un mensaje a horas de que trascendiera que su papá, Pepe Aguilar, abordó el motivo de su distanciamiento en una reciente entrevista.

Fue durante su participación en el podcast ‘Cracks’, de Oso Trava que el intérprete abordó la situación que vive con su primogénito.

“Llevo dos años sin hablar con él… porque él no quiere y él sabrá por qué, no tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento”, comentó, según el video de la emisión publicado este 23 de febrero.

“Pero la vida no es como tú te la imaginas, Oso, la vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan… ya, ¿no?”, reflexionó.

¿Emiliano Aguilar reacciona a lo dicho por su papá?

A horas de que lo dicho por Pepe Aguilar tomara relevancia, Emiliano Aguilar lanzó un contundente mensaje en sus historias de Instagram.

“Quiero dejar algo muy claro porque siento que se tiene que decir otra vez”, anotó en su mensaje el rapero, a quien Pepe Aguilar procreó durante su matrimonio con Carmen Treviño.

“Mi jefe [padre] nunca me abandonó”, sentenció, “por mis errores, inmadurez y pendejad… que andaba haciendo, nos fuimos separando”.

El rapero aseveró que la voz de ‘Por mujeres como tú’ “es una buena persona” y “que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó”.

“Yo lo quiero un ching… y jamás voy a hablar mal de él”, sentenció el intérprete de ‘Soy el vato’, quien debutó en la paternidad tras la llegada de su niña.

El hermano mayor de Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar, cuya madre es Aneliz Álvarez, afirmó que esta sería “la última vez” que toca el tema.

Emiliano Aguilar negó que su papá, Pepe Aguilar, lo haya abandonado.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Pepe Aguilar afirma que Emiliano “no quiere tener nada que ver” con su familia

A inicios de este 2025, Pepe Aguilar respondió tras ser blanco de críticas por publicar en Instagram una fotografía en la que no aparecía Emiliano, sólo sus otros tres retoños y su esposa.

Luego de que una usuaria de la red social le asegurara que quizá Emiliano estaría “triste” al mirar la imagen, el llamado ‘Bandido de amores’ le replicó:

“Las personas están donde quieren estar, más si eres una persona de 32 años y vives con tu pareja y tu hija, y no quieres tener nada que ver con tu familia”.

Previamente, en entrevista para ¡Siéntese Quien Pueda! en agosto de 2024, Emiliano indicó que Pepe “no ha hecho nada malo”: “Al igual que yo tampoco”.

Video Hijo mayor de Pepe Aguilar por fin responde “por qué no está con su papá” tras hacerle 'reclamo'
