Angélica Vale responde molesta ante comentarios de que le "llegó el karma" con su divorcio

Angélica Vale explotó ante los comentarios y ataques que ha recibido tras las declaraciones que dio en la presentación de la película 'Diario, Mujer y Café', que usuarios en redes sacaron de contexto y señalan que eran dirigidos a Cazzu.

"No pasa nada, si te dejó por otra es que algo tenías que aprender", es lo que la actriz declaró en el evento.

Angélica Vale se defiende

'La Vale' respondió molesta a los ataques que ha recibido en redes.

" Qué bueno que le llegó el karma a Angélica Vale", dijo la cantante sobre algunos de los mensajes que leyó. "Es que de verdad, háganme el favor la ridiculez", añadió en su programa radiofónico ‘La Vale Show’.

"¿Saben?, qué flojera, tengo suficientes cosas por las qué preocuparme como para que todavía me embarren en estas babosadas", dijo tajante.

Angélica explicó que esas declaraciones se referían a su personaje en la película y no a la cantante argentina.

Los usuarios hicieron estos señalamientos porque Cazzu asevera que se enteró de la relación de Nodal y Ángela por los medios, así como Angélica descubrió que Otto Padrón había interpuesto la demanda de divorcio por redes.

"Entonces ahora resulta que el karma me pegó porque como ella se enteró por redes sociales que Nodal había terminado con ella, que yo me enteré por redes sociales que ya se había empezado el divorcio, entonces el karma me agarró", dijo en el programa de radio.

La hija de Angélica María aseguró que Cazzu "no le cae mal", sino todo lo contrario, pues le parece una mujer que ha salido adelante sola y busca el bienestar de su hija Inti.

Dejó claro que considera que su ruptura, la de Cazzu y la de otras mujeres es porque "por algo me pasó esto, porque por algo pasan las cosas, ya sea un divorcio, un matrimonio, un cumpleaños. Lo que sea pasa por algo, dejen de decir estupideces por favor y déjenme de por sí con mis rollos que tengo bastantitos", sentenció en 'La Vale Show'.