Hijo mayor de Pepe Aguilar se lanza contra su hermano por apoyar a Grupo Frontera tras controversia

Video Hijo de Pepe Aguilar dice por qué cree que su papá no ha ido a conocer a su nieta de 2 años: ¿pleito?

Emiliano Aguilar respondió tajantemente a su hermano Leonardo luego de que este apoyara a Grupo Frontera en medio de la controversia que aún protagoniza.

Este 22 de febrero, tras semanas de especulaciones, la agrupación aseguró mediante un vídeo de Instagram que “no apoyamos a ningún partido político que esté en contra de los migrantes”.

Esta declaración llegó después de que circularan clips en los que, presuntamente, la banda se expresaba a favor de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Emiliano Aguilar se enfrenta a Leonardo

Ante la aclaración de Grupo Frontera, Leonardo Aguilar recurrió a la sección de comentarios de su ‘post’ para externarles su respaldo.

“¡Ustedes denle, señores! Los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin quehacer. Los reales sabemos quiénes son”, escribió.

Ante estas palabras, Emiliano reaccionó tajante y le contestó con tres emojis de carita carcajeándose, seguidos del texto: “Grupo ‘Frontera’ me los paso por los huev… Puro México”.

Emiliano Aguilar respondió a su hermano Leonardo tras él apoyar a Grupo Frontera. Imagen Grupo Frontera/Instagram

¿Emiliano Aguilar en disputa con Leonardo?

De acuerdo con reportes de El Heraldo de México y el ‘influencer’ Eddy Nieblas, en sus historias de la red social, Emiliano Aguilar se habría lanzado contra Leonardo con fuertes mensajes.

En imágenes de las supuestas misivas, difundidas por el medio y el creador de contenido, se puede leer en el que sería el perfil del primogénito de Pepe Aguilar.

“¿Cómo puedes apoyar a Grupo Frontera, pendej…, después de todo lo que está pasando con nuestra raza? Aquí está un mexicano que muere por su raza con los huev… bien puestos”.

“A la mier… Grupo Frontera. Aquí puro México mi ‘Gallito Fino’. Ahí está su heredero de la dinastía, raza”, igualmente está redactado.

En otra de los ‘screenshots’, se detalla: “Tú siempre has tenido todo, nunca te ha faltado la atención y el amor del público”.

“Esa es la diferencia entre tú y yo: yo sé lo que es estar abajo y estar sin un centavo en la bolsa y chingarte sin nada. He estado en lugares que te cagar… estando ahí”, se añade.

“Yo sé lo que es que el público te mande a la verg…, pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama por ser real, una palabra que no conoces, mi carnal”, se suma.

¿Emiliano Aguilar habría hecho advertencia a Leonardo?

En otros escritos que presuntamente habría realizado Emiliano Aguilar, supuestamente evidenció un contacto que Leonardo tuvo con él:

“Hace unas semanas publiqué, ‘Jóde… Grupo Frontera’, y me mandaste esto, que era una ‘oveja’, y me quedé callado, nunca dije nada, no publiqué nada porque los problemas son en privado, pero ya no, aquí andamos, carnalito”.

Ante la situación, aparentemente el rapero no querría involucrar a nadie más: “Esto es entre tú y yo, no andes metiendo a nadie”.

En una alegada nota final, el hermano mayor de Ángela habría anotado: “Si estuvieran deportando a gente como yo, trataría de entender tu pinc… comentario chafa […] Abre los ojos, no seas ignorante”.