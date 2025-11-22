Pepe Aguilar

Pepe Aguilar defiende a su hija Ángela y manda mensaje a las mujeres mexicanas: "Está bien loco"

Pepe Aguilar hizo una reflexión sobre los ataques entre mujeres, refiriéndose al 'hate' que recibe su hija.

Univision picture
Univision
Video Nodal por fin responde si “olvidó” mencionar a Ángela Aguilar en los Latin GRAMMY

Pepe Aguilar acompañó a su hija Ángela al concierto que ofreció en El Paso, Texas, y mientras él estaba en la cabina de audio, aprovechó para hacer una reflexión sobre las mujeres y sus ataques.

El cantante, de 57 años, desea que los mexicanos se apoyen, en lugar de atacarse los unos a los otros.

"Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de 'fregarse' entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas", dijo en un video que circula en redes sociales que fue retomado por la cuenta de Instagram del programa 'De Primera Mano'.

Argumentó su opinión con presuntos datos estadísticos: "Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros, en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos. Está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Loco, loco".

Finalizó mostrando a su hija en el escenario y aseguró que "sí canta".

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su romance, la hija de Pepe Aguilar ha sido centro de críticas y burlas tras ser señalada en redes como la presunta culpable de la r uptura entre el cantante y Cazzu, acusaciones que la pareja ha desmentido.

¿Pepe Aguilar y Nodal facturan con el 'hate'?

El día de la boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal, se virazlizó un video donde ella agradece a Premios Juventud por su reconocimiento y termina el video diciéndole "Amooor" a su esposo.

La frase ha sido centro de burla, sin embargo, los Aguilardecicieron tomarlo con humor y ya facturan con ello.

El 20 de noviembre, Nodal acompañó a Ángela a su concierto y en el backstage se tomó una fotografía usando una gorra que decía "¡Amoooor!" y agregó a la imagen: "Un gran show conlleva a un gran merch".

Por su parte, Pepe Aguilar hizo lo mismo: "Saludos desde El Paso. Aquí viniendo a ver a ¡Amoooooo! Gracias por quererla. Gracias por llenarle Tucson ayer y El Paso hoy. Ella está haciendo sus cosas sola, por si estaban con el pendiente. PD gracias por agotar el merch", se lee en Instagram.

Pepe Aguilar y Christian Nodal posan con una gorra con una frase viral de Ángela Aguilar.
