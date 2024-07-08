¿Qué el Rice-Zempic, la bebida que promete bajar de peso?: ¿realmente funciona? Esto dicen los expertos

En TikTok ha llamado la atención una bebida que, según los usuarios de la red, es una alternativa más barata y supuestamente más segura que Ozempic, un medicamento usado para tratar la diabetes tipo 2, entre cuyos efectos secundarios está la rápida pérdida de peso.

Conocida como Rice-Zempic, ha ganado mucha popularidad debido a sus supuestos beneficios. Quienes la han usado afirman que obtuvieron resultados similares a los del fármaco sin incurrir en los altos costos que este tiene.



Hecho con arroz, agua y jugo de limón, fue promovida en un video que se viralizó como una opción más económica y ‘segura’ para bajar de peso.

PUBLICIDAD

¿Realmente funciona Rice-Zempic para perder peso?

A pesar de las afirmaciones virales, los expertos en salud se han mostrado escépticos sobre su eficacia. Scott Keatley, copropietario de Keatley Medical Nutrition Therapy, sostiene que esta bebida no tiene respaldo científico que valide sus supuestas propiedades para la pérdida de peso.

Mientras que Mir Ali, del Memorial Care Surgical Weight Loss Center en California, también destacó que el Rice-Zempic no imita de ninguna manera los efectos de Ozempic, pues estos medicamentos que provocan la pérdida de peso funcionan porque imitan la hormona que regula la digestión y el hambre, y esto hace que las personas que los usan se sientan satisfechas por más tiempo.

Imagen thinkstock



Kunal Shah, profesor asistente en la división de endocrinología del Rutgers Robert Wood Johnson Medical Center, explicó a Firstpost que el agua de arroz puede inducir a una breve sensación de saciedad en el estómago. Sin embargo, este efecto es de corta duración.

“El almidón se expande en el estómago y puede hacer que la persona se sienta llena, pero no por mucho tiempo… no te ayuda metabólicamente en absoluto”, añadió.

También agregó que la pérdida de peso se debe a que esta mezcla es baja en calorías, por lo que si se consume en lugar de una comida puede llevar a una pérdida de peso temporal y a una descompensación.

Imagen thinkstock



Shah y otros expertos en la materia enfatizaron que, para lograr una pérdida de peso sostenible, es necesario hacer cambios graduales en los hábitos alimenticios y de ejercicio. Esto incluye una dieta rica en vegetales con mucha fibra, proteínas magras y una reducción de calorías de manera equilibrada.

PUBLICIDAD

Lauren Manaker, nutricionista, señaló que ninguna bebida o alimento por sí solo provoca una pérdida de peso duradera.

¿Es Rice-zempic una alternativa a Ozempic?

Mientras que Ozempic es una inyección de semaglutida, utilizada principalmente en personas con diabetes tipo 2 para controlar su nivel de glucosa en sangre y estimular la producción de insulina en el páncreas, el Rice-Zempic no tiene ninguna de estas propiedades, por lo que no se puede sugerir como una alternativa al medicamento.

¿Quiénes pueden usar Rice-Zempic?

Esta solución puede no ser necesariamente una bebida para perder peso, pero no es perjudicial y puede ser consumida por la mayoría de las personas. Sin embargo, por ser agua con almidón, no es adecuada para pacientes diabéticos no controlados. Por otro lado, las personas que padecen reflujo o gastritis podrían verse afectadas por la acidez del jugo de limón.

Aunque esta bebida es inofensiva para la mayoría de las personas, los expertos aseguran que está lejos de provocar los mismos efectos del Ozempic, y advierten que su uso prolongado como sustituto de la comida podría tener graves consecuencias como desnutrición, descompensación, entre otros efectos.