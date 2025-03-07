Mi menstruación vino un día y se fue: ¿puedo estar embarazada?
Ante un cambio esporádico en la menstruación, siempre es conveniente consultar a un profesional, ya sea para confirmar un embarazo o descartar alguna enfermedad.
La fecha de la última menstruación y sus posibles retrasos son los primeros indicios que una mujer tiene en cuenta para saber si está o no embarazada. Pero, cuando la menstruación dura sólo un día y se va, muchas mujeres se quedan con la duda de si esa también puede ser una señal de embarazo.
Ciclo menstrual normal
El ginecólogo y obstetra Jurandir Passos, especialista en Medicina Fetal de Delboni Medicina Diagnóstica, explica que, en un ciclo normal, la menstruación debe durar entre tres y cinco días, pero que es común que haya cambios en el ciclo menstrual de forma esporádica. Sin embargo, si estos cambios son frecuentes, pueden indicar algún problema.
Menstruación escasa: ¿es un problema?
«Si la menstruación dura menos de tres días y en pequeña cantidad (menos de 50 ml), podemos estar frente a un simple efecto colateral del uso de anticonceptivos o incluso de alteraciones endometriales, como resistencia a la estimulación por las hormonas naturales», dice el experto.
Cómo saber si estoy embarazada
Lo que también puede ocurrir es que la mujer esté embarazada y, en ese caso, tenga un pequeño sangrado, confundido con la menstruación. Por eso es importante consultar a un médico, que sabrá evaluar mejor cada situación y, si es necesario, oriente al tratamiento más indicado.
Los cambios esporádicos en la menstruación no son para preocuparse, pero siempre es conveniente consultar a un profesional si la menstruación es poca, o ante la duda de que el sangrado sea por embarazo.