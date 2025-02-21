¿Subiste de peso de un día al otro? 6 razones por las que no deberías preocuparte

Video ¿Estás aumentando de peso? Razones por las que sucede y no están relacionadas con tu alimentación

El peso es uno de los factores más importantes para estar al pendiente de nuestra salud física, pues la falta o el exceso de este puede representar una alarma del organismo.

El peso es el resultado de una suma de factores de las que no siempre se tiene control, por lo que hay ocasiones en las que podemos subir repentinamente de peso y parece una situación preocupante.

Razones por las que subiste de peso de un día a otro y no son señales de alarma

Si te pesaste de manera consecutiva y la cifra subió considerablemente de un día a otro, hay algunas razones que podrían influir y por las que no debes preocuparte. De hecho, es normal que el peso fluctúe entre 2.5 y 3 kilogramos por día.

Razón 1 para subir de peso de un día para otro: No haber ido al baño

Aunque parece broma popular, en realidad la orina, las heces y el sudor sí pueden influir al momento de subirse a una báscula.

El cuerpo absorbe lo necesario de los alimentos y líquidos, pero después necesita expulsarlos. Pesarse antes de haber ido al baño podría ser una de las razones por las que la báscula marcó algunos gramos más que el día anterior.

Razón 2 para subir de peso de repente: El sodio y los carbohidratos

El sodio y los carbohidratos favorecen a la retención de líquidos en el cuerpo; por lo tanto, el cuerpo lo puede manifestar con una hinchazón y aumento de peso momentáneo.

Dependiendo del resto de alimentos del día y los hábitos de cada persona, el cuerpo puede expulsar el exceso de sodio después de algunas horas y el peso disminuye.

Razón 3 para aumentar de peso de un día al otro: Toda la comida influye

Algunos médicos sugieren que las personas pesan más de lo normal los domingos por la noche, después de un fin de semana de comer y beber sin cuidar las calorías.

Sin embargo, todos los alimentos tienen un gramaje, incluso el agua; por lo tanto, una persona puede pesar más después del desayuno o la hora de la comida, aunque haya comido una ensalada de verduras sin grasa ni carbohidratos.

Razón 4 para subir de peso 'de golpe': Medicamentos

Existen tratamientos médicos que ocasionan retención de agua, aumento del apetito o cambios en el metabolismo; especialmente los medicamentos controlados.

La insulina, los antidepresivos, o el litio son algunos medicamentos que pueden afectar al peso.

Razón 5 para aumentar de peso de un día para otro: Tu ciclo menstrual

Algunas mujeres tienden a retener más líquidos durante el ciclo menstrual, lo cual puede ocasionar un ligero aumento de peso.

Es normal que durante el primer día del periodo el peso sea mayor al habitual y regrese a la normalidad después de algunos días.

Razón 6 para aumentar de peso de un día al otro: Consumo de alcohol

El cuerpo no procesa las bebidas alcohólicas tan rápido como otros líquidos, por lo que tarda en irse del organismo. Esto puede ocasionar retención de agua e influye en la digestión de algunas sustancias.

Además, el alcohol añade calorías a la ingesta diaria que, probablemente, no están consideradas en el menú habitual. Así que no es raro pesar más después de algunas bebidas.

