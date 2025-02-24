Lifestyle
Hijos

Los niños tienen una crisis a los 7 años, te decimos cómo afrontarla con amor

¿Tu 'peque' ya cumplió 7 años y lo notas más molesto o hasta rebelde? Una posible explicación es la crisis de esta edad: te explicamos por qué sucede y cómo lidiar con esta situación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Mujer de espaldas
Por:
Sofia Hernandez.
Video ¿No sabes si dejar que tu hijo vaya a una pijamada? Tips de seguridad que te animarán a darle permiso

Si tienes hijos y tienen 7 años o están a punto de cumplirlos, tal vez hayas notado que son más desafiantes, es más difícil que hagan caso, a todo dicen que no y, por lo tanto, peleas más con ellos.

Pero no te preocupes, es una etapa normal en su crecimiento. Después de los terribles 3, donde el niño empieza a relacionarse con otras personas además de sus padres o hermanos, viene la crisis de los 7.


Un desarrollo infantil saludable implica la aparición de conductas agresivas ante ciertas situaciones. A los 7 años esta actitud es normal, debido a que hay una falta de control de impulsos y, además, está madurando y encontrando su autonomía.

PUBLICIDAD

Pero conforme va creciendo, y con la ayuda de los padres, aprenderá que sólo debe reaccionar con ira si está siendo atacado intencionalmente y ya no responderá así sólo porque le digan qué hacer.

De acuerdo con un estudio realizado por los psicólogos Nike Tsalas, Markus Paulus y Beate Sodian, a los 7 años los niños ya son capaces de procesar y de autorregular sus pensamientos y su aprendizaje.

Más sobre Hijos

¿Qué es esa 'mancha' que aparece en la espalda y pompis de algunos bebés?
2 mins

¿Qué es esa 'mancha' que aparece en la espalda y pompis de algunos bebés?

Estilo de Vida
Nombres para niña inspirados en el universo: elegantes y con un poderoso significado
2 mins

Nombres para niña inspirados en el universo: elegantes y con un poderoso significado

Estilo de Vida
Caminar de puntitas y otras posibles señales de autismo que ningún padre debería ignorar
4 mins

Caminar de puntitas y otras posibles señales de autismo que ningún padre debería ignorar

Estilo de Vida
¿Tu hijo adolescente es muy grosero? 6 maneras de corregirlo (ninguna es con golpes)
5 mins

¿Tu hijo adolescente es muy grosero? 6 maneras de corregirlo (ninguna es con golpes)

Estilo de Vida
¿A qué edad los niños pueden quedarse en una pijamada? 3 importantes pasos para considerar
2 mins

¿A qué edad los niños pueden quedarse en una pijamada? 3 importantes pasos para considerar

Estilo de Vida
No más lágrimas en la escuela: tips para que tus hijos no lloren en el colegio (sin gritos ni golpes)
6 mins

No más lágrimas en la escuela: tips para que tus hijos no lloren en el colegio (sin gritos ni golpes)

Estilo de Vida
‘Malas madres’, el movimiento que las mamás iniciaron en TikTok para educar a sus hijos
0:48

‘Malas madres’, el movimiento que las mamás iniciaron en TikTok para educar a sus hijos

Estilo de Vida
Este bebé de 7 meses ya come con cubiertos, ¿con qué método lo están educando sus papás?
0:55

Este bebé de 7 meses ya come con cubiertos, ¿con qué método lo están educando sus papás?

Estilo de Vida
¿Se puede convivir con tu ex, por el bien de tus hijos? Cazzu y otras famosas que sí lo lograron
0:59

¿Se puede convivir con tu ex, por el bien de tus hijos? Cazzu y otras famosas que sí lo lograron

Estilo de Vida
¿Un hijo no planeado sí puede ser deseado? Estas famosas lo vivieron en carne propia
0:49

¿Un hijo no planeado sí puede ser deseado? Estas famosas lo vivieron en carne propia

Estilo de Vida

Estos cambios en el cerebro, sumado a la construcción de una personalidad propia, termina repercutiendo en la actitud de los niños.

Algunas de las conductas que pueden presentar durante esta etapa son:

  • Rechazo a la autoridad
  • Desobediencia
  • Cambios repentinos de ánimo
  • Rebeldía
  • Berrinches y caprichos
  • Respuesta negativa a todo
  • Mucha energía

Trata de ser paciente con ellos, porque tampoco entienden bien lo que está pasando. Pero si crees que sus conductas son excesivas puedes llevarlos con un psicólogo, pues existe el trastorno negativista desafiante.

Este trastorno normalmente empieza antes de los 8 años con conductas desafiantes y desobedientes ante las figuras de autoridad y en ocasiones violencia.

Pero tranquila, todos estos cambios también indican que se están haciendo mayores, para después empezar con el camino hacia la adolescencia.

Así que, si eres padre de familia, puede parecer que los retos nunca van a terminar, pero puedes aprender a lidiar con estos cambios. Trata de explicarle qué está pasando. No te tomes personal la ira de tu hijo, es su cerebro ajustándose.


Evita castigarlo constantemente, no servirá de mucho y sólo ocasionará más peleas. Halaga sus buenos comportamientos, así los reforzarás. Que practique actividades físicas para descargar energía.

Pasa tiempo de calidad con él, que sepa que no está sólo.

Relacionados:
HijosMaternidadMamásNiñosSaludEstilo de Vida
PUBLICIDAD