Lifestyle
Salud Mental

¿El estrés no te deja dormir y causa estragos en tu piel? Un baño de eucalipto es la solución

Además de ser muy económico y fácil de conseguir, el eucalipto es perfecto para quienes buscan un remedio tradicional que relaje los sentidos, mejore la respiración y alivie el dolor rápidamente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

picture-22077-1588044351.jpg
Por:
Carolina Lomas.
Video Eucalipto en la ducha: truco para colgar y aprovechar sus propiedades medicinales y de relajación

El eucalipto es una planta medicinal que ha sido usada generación tras generación, gracias a sus múltiples beneficios para la salud y la belleza.

Además de ser muy económica y fácil de conseguir, es perfecta para quienes buscan un remedio tradicional que relaje los sentidos, mejore la respiración y alivie el dolor rápidamente.

PUBLICIDAD

Gracias a sus propiedades expectorantes, antimicrobianas y analgésicas, esta planta originaria de Australia debe ser un 'must' en tu rutina de cuidado personal.

Te mostramos cómo incluir el eucalipto en tu vida diaria y cuáles son las ventajas que traerá a tu salud.

Imagen istock

Cómo preparar un baño de eucalipto y disfrutar de sus beneficios

Consigue varias ramas de eucalipto naturales (puedes comprarlas en una hierbería o mercado), retira toda la suciedad con agua y jabón, espera un par de minutos hasta que se sequen y átalas con un lazo o hilo.


Después, sujeta el ramillete al tubo de la regadera (asegúrate de que no interfiera con el flujo del agua) y abre el grifo a una temperatura media. El objetivo es que las hojas no se mojen, pero que el vapor del agua caliente ayude a liberar sus propiedades.

Más sobre Salud Mental

¿Cómo limpiar el karma? 10 cosas que debes empezar a hacer si deseas lograrlo
4 mins

¿Cómo limpiar el karma? 10 cosas que debes empezar a hacer si deseas lograrlo

Estilo de Vida
La depresión no se ve igual en todos: ¿Cuáles son los síntomas de la depresión sonriente?
0:59

La depresión no se ve igual en todos: ¿Cuáles son los síntomas de la depresión sonriente?

Estilo de Vida
¿El bótox ayuda a superar la depresión? Sí lo hace y la ciencia explica cómo
1:01

¿El bótox ayuda a superar la depresión? Sí lo hace y la ciencia explica cómo

Estilo de Vida
¿Los ataques de ansiedad en adolescentes son como en 'Intensamente 2'? Señales para identificarlos
5 mins

¿Los ataques de ansiedad en adolescentes son como en 'Intensamente 2'? Señales para identificarlos

Estilo de Vida
¿Funciona contar ovejas para dormir? La verdad sobre el famoso remedio para conciliar el sueño
2 mins

¿Funciona contar ovejas para dormir? La verdad sobre el famoso remedio para conciliar el sueño

Estilo de Vida
¡Cuidado! Si tienes alguno de estos síntomas, tu salud mental puede estar en riesgo
0:48

¡Cuidado! Si tienes alguno de estos síntomas, tu salud mental puede estar en riesgo

Estilo de Vida
Cosas que jamás deberías decirle a tu hija sobre su aspecto físico
0:56

Cosas que jamás deberías decirle a tu hija sobre su aspecto físico

Estilo de Vida
Lámparas de sal del Himalaya y sus múltiples beneficios energéticos que nos aportan
4:06

Lámparas de sal del Himalaya y sus múltiples beneficios energéticos que nos aportan

Estilo de Vida
Serotonina: qué es, para qué sirve y cómo aumentar la llamada "hormona de la felicidad"
0:50

Serotonina: qué es, para qué sirve y cómo aumentar la llamada "hormona de la felicidad"

Estilo de Vida
¿Sientes ansiedad? Conoce la técnica de respiración 4-7-8 para controlarla y relajarte inmediato
0:47

¿Sientes ansiedad? Conoce la técnica de respiración 4-7-8 para controlarla y relajarte inmediato

Estilo de Vida

Este remedio dura dos baños, después de ellos tendrás que cambiar el ramillete por uno nuevo. Además, los especialistas sugieren realizarlo una vez cada dos semanas, puesto que aspirar vapor en exceso puede causar irritación en la dermis y efectos adversos.

En caso de que tengas una tina, te recomendamos agregar 10-12 gotitas de aceite esencial de eucalipto, así podrás disfrutar de sus efectos sin necesidad de comprar un ramillete.

Imagen istock

Beneficios del eucalipto para la salud

#1 El eucalipto ayuda a alivia resfriados

Según una investigación realizada por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, esta planta contiene eucaliptol, un elemento químico que disminuye la mucosidad y expande las vías respiratorias.

PUBLICIDAD

También es un agente expectorante natural que alivia la congestión nasal y el dolor de cabeza, reduce la inflamación de los bronquios y la acumulación de moco.

#2 Despídete de la piel seca con el eucalipto

La Sociedad de Científicos Cosméticos, en Francia, explica que el vapor del eucalipto mejora la piel seca y aumenta el contenido de ceramidas, lípidos que son esenciales para proteger la dermis y mantenerla hidratada.

Asimismo, es utilizado para tratar afecciones cutáneas como enrojecimiento, picazón, sequedad y descamación.

Imagen Shutterstock

#3 El eucalipto ayuda a reducir el dolor

Un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina subraya que la inhalación de eucalipto alivia el dolor en rodillas, espalda y articulaciones.

Esto se debe a que contiene compuestos antiinflamatorios como el cineol y limoneno, que actúan como analgésicos. Además, relajan los músculos y reducen la tensión ocasionada por estrés.

#4 El eucalipto promueve la relajación

Según un experimento publicado en PubMed, esta planta tiene eucaliptol, un aceite que posee propiedades ansiolíticas que controlan al sistema nervioso simpático y aumentan la relajación.

Es utilizado para tratar enfermedades mentales como trastorno de ansiedad generalizada, depresión crónica, bipolaridad y estrés post-traumático.

Imagen Thinkstock
Relacionados:
Salud MentalPremio Lo NuestroCuidado de la pielEstrés consecuenciasRemedios naturalesConsejos de BellezaSaludSalud FísicaEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD