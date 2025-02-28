Las personas propensas a tener herpes deben comer estos 11 alimentos que bloquean el virus
¿Sabías que los brotes de herpes simple se pueden prevenir con algo tan básico como tu alimentación? A continuación, te mostramos los alimentos que debes consumir para bloquear el virus (y los que debes evitar).
Aunque el herpes simple no sea considerado grave, causa diversas incomodidades y molestias en la región de los labios, como comezón, hormigueo y dolor.
El herpes suele aparecer durante cuadros de baja inmunidad, estrés y en épocas que el paciente sufre gripes y resfríos frecuentes. El virus que causa la infección se puede contagiar a través de la saliva, el contacto con objetos contaminados y los besos. La buena noticia es que puede ser evitada y combatida con cuidados simples en la alimentación.
Alimentos que ayudan a evitar el herpes
Para combatir y evitar que el herpes surja con frecuencia, es fundamental mantener una alimentación rica en nutrientes que fortalezcan el sistema inmune y que sean ricos en lisina, un aminoácido asociado a la disminución de la replicación del virus. Mira esta lista de alimentos que evitan el surgimiento del herpes:
- Pescados ricos en Omega-3
- Linaza
- Frutos del bosque
- Yogur
- Plátano
- Espárragos
- Leche y quesos
- Remolacha
- Carnes
- Soya
- Huevos
Las personas propensas a sufrir herpes y quienes lo desarrollan con frecuencia también deben evitar alimentos con un aminoácido llamado arginina, ya que aumenta la replicación del virus. Los alimentos que incluye este elemento son: maíz, avena, coco, trigo, jugo de naranja y oleaginosas (castañas, nueces, avellanas, ajonjolí, almendras y maní).