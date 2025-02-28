Las personas propensas a tener herpes deben comer estos 11 alimentos que bloquean el virus

Video ¿Qué es el kéfir? Todo sobre este remedio natural para combatir la inflamación gastrointestinal

Aunque el herpes simple no sea considerado grave, causa diversas incomodidades y molestias en la región de los labios, como comezón, hormigueo y dolor.

El herpes suele aparecer durante cuadros de baja inmunidad, estrés y en épocas que el paciente sufre gripes y resfríos frecuentes. El virus que causa la infección se puede contagiar a través de la saliva, el contacto con objetos contaminados y los besos. La buena noticia es que puede ser evitada y combatida con cuidados simples en la alimentación.

Alimentos que ayudan a evitar el herpes

Para combatir y evitar que el herpes surja con frecuencia, es fundamental mantener una alimentación rica en nutrientes que fortalezcan el sistema inmune y que sean ricos en lisina, un aminoácido asociado a la disminución de la replicación del virus. Mira esta lista de alimentos que evitan el surgimiento del herpes:

Pescados ricos en Omega-3

Linaza

Frutos del bosque

Yogur

Plátano

Espárragos

Leche y quesos

Remolacha

Carnes

Soya

Huevos