¿Cómo tratar las infecciones de oído con remedios caseros?

La otitis es una inflamación del oído medio, muy común en los niños. El oído medio está formado por tres zonas: el centro, la caja del oído medio que se comunica con la trompa de Eustaquio por delante, y el pabellón auditivo. La otitis es una infección e inflamación del tejido que cubre la caja del oído medio, lo que también afecta a las trompas de Eustaquio y al pabellón del oído.

Normalmente, las personas que presentan una infección de oído sufren un período de incubación corto y fácil de tratar con antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos. Sin embargo, en los casos más severos puede ser necesario el uso de cirugía. Por esta razón, es aconsejable consultar a un médico ante los primeros síntomas, pero hay algunos remedios naturales que pueden ayudar a aliviar el dolor.

La otitis puede ser aguda, cuando se presenta de forma repentina y de corta duración; o crónica si se produce repetidamente por un período de tiempo más largo. En todos los casos, es importante tener en cuenta que los remedios caseros no pueden de ninguna manera ser un sustituto de los medicamentos, sino un complemento para aliviar el dolor y acelerar la curación.

Remedio natural para tratar las infecciones de oído: Aplicar calor

Uno de los remedios caseros más utilizados para reducir la infección de oídos es el calor seco. Para ello, se debe tomar una botella de agua, llenarla con agua caliente, cubrir con un paño limpio, seco y colocarlo sobre el oído infectado. El calor produce un efecto calmante y analgésico que alivia rápidamente el dolor.

Remedio casero para las infecciones de oído: Ajo y aceite

El ajo es un alimento que tiene innumerables beneficios para la salud, como sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias; es un excelente remedio casero para curar la infección del oído. Por lo tanto, se debe preparar un aceite de ajo y aplicar dos o tres gotas con una pipeta en el oído infectado.

Para su preparación se debe calentar a baño María un vaso de aceite de oliva. Se pican dos dientes de ajo y se agregan al aceite caliente. Cuando el aceite haya absorbido el jugo del ajo, se retira del fuego y se filtra para dejar sólo el líquido, y se deja enfriar. Cuando el aceite esté templado, se coloca en una pipeta y se aplica dentro del oído. Si se disponen de cápsulas de vitamina E, añadir una cuando el aceite esté caliente.

Aceite de lavanda, un remedio casero contra las infecciones de oído

El aceite de lavanda también es un remedio casero más eficaz para aliviar el dolor y la inflamación, debido a sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas. El aceite de lavanda se puede encontrar en cualquier herbolario. Basta con aplicar dos o tres gotas en el oído infectado con una pipeta.

Aceite de oliva, remedio natural contra las infecciones de oído

El aceite de oliva es un remedio natural contra el dolor producido por la otitis. Se calienta media cucharadita de aceite de oliva, se empapa un algodón con él, se escurre bien para que no gotee y se coloca en la parte exterior del oído durante una hora.

Remedio natural para tratar una infección de oído: Eucalipto

El eucalipto es eficaz contra la otitis. Basta con poner a hervir un litro de agua con dos o tres hojas de este árbol. Cuando el agua hierva, se retira del fuego y se coloca en un recipiente lo suficientemente amplio y alto.

Entonces se hace un cono de papel y se pone la parte más ancha cerca del recipiente y el oído infectado lo más cerca posible de la punta del cono: los vapores penetran así más fácilmente en el oído. Este remedio se debe aplicar antes de irse a dormir.

