La orina con espuma no es normal y podría ser síntoma de una enfermedad silenciosa

La orina no sólo es una manera en la que tu cuerpo se libera de las toxinas y desecha lo que no necesita, también es un sistema de alerta sobre tu salud en general, pues el color o el estado de estos fluidos corporales dicen mucho.

Una de las señales que deberías tomar en cuenta es cuando tu orina presenta espuma de manera recurrente, pues podría ser señal de una enfermedad grave.

¿Es normal tener burbujas o espuma en la orina?

Suzanne Falck, médico familiar, explica que es posible encontrar espuma en la orina y que no se trate de ninguna enfermedad, sobre todo si no es frecuente.

En caso de que esto ocurra de manera ocasional, puede deberse a varias razones: como una elevada presión en la vejiga debido a un llenado excesivo, medicamentos de prescripción o por tu dieta.

No obstante, Falck asegura que debes preocuparte si notas espuma con frecuencia, ya que esto podría deberse a una enfermedad renal.

Kalani Brady, investigador de la Escuela de Medicina John A. Burns, explicó que las burbujas en la orina son señal de que tus riñones tienen una enfermedad llamada nefropatía renal.

Este padecimiento provoca que se libere una gran cantidad de proteínas por medio de la orina y se forme espuma por la reacción del macronutriente ante el oxígeno ambiental.

¿Qué es la nefropatía renal crónica?

La doctora Falck explicó que los riñones filtran el agua extra o los desperdicios de tu sangre y los convierten en orina.

Entre las sustancias eliminadas se encuentran minerales y exceso de químicos que tu organismo consideró innecesarios, pero, con la nefropatía renal crónica, algunas sustancias demasiado grandes para el filtrado de los riñones —como las proteínas— pasan a tu vejiga y son desechadas, a esto se le llama proteinuria.



Esto ocurre debido a que los riñones no funcionan adecuadamente y tienen un daño severo, así que es necesario acudir con el especialista para que te realice las pruebas pertinentes y determine si tienes proteinuria.

Síntomas de nefropatía renal crónica

La doctora Gaytri Manek, especialista en nefrología en California, comentó que hay síntomas de nefropatía renal que se pueden confundir con molestias comunes, así que debes prestarles atención:

Hinchazón en los ojos, rostro o piernas como si se retuvieras líquidos

En algunos casos, colesterol muy alto

Pérdida de apetito

Náuseas y vómito

Cambio en la cantidad de orina que se produce

En los hombres se puede reducir la cantidad de semen que se produce o sufrir problemas de infertilidad