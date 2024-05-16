Lifestyle
Consejos Bienestar

Cara Ozempic, el efecto que delata el uso de este fármaco para bajar de peso

Los cirujanos plásticos de Hollywood tienen sus agendas a reventar debido a esta nueva epidemia entre las celebridades

Ozempic: la obscura verdad sobre el medicamento para adelgazar entre las estrellas de Hollywood
Mitos y verdades de la diabetes en la comunidad latina: ¡Lo que debes saber!

ATTV_LOGO
Por:
Atentamente Victoria .

Hollywood sufre de una nueva epidemia: la cara Ozempic. Y es que, de pronto y milagrosamente, a todas las celebridades les ha funcionado la dieta y el ejercicio para bajar de peso que llevan haciendo por años. La realidad es que están usando el fármaco favorito entre las estrellas y hay un efecto secundario que lo delata en su físico.

PUBLICIDAD

Ozempic es el nombre comercial de la semaglutida, un medicamento inyectable indicado para pacientes con diabetes tipo 2. Controla los niveles de azúcar, regula el apetito, ayuda a producir insulina y en cierta medida a bajar de peso.

Video Bajar de peso utilizando Ozempic, ¿tiene riesgos?

Cara Ozempic: ¿qué es?

Al darse cuenta de este milagroso resultado, las celebridades de Hollywood han comenzado a inyectarse este fármaco. Algunos sufren de náuseas, diarrea y dolor abdominal, pero existe otro efecto secundario que los famosos no pueden ocultar: su rostro comienza a mostrar signos de envejecimiento prematuro.

Más sobre Consejos Bienestar

¿Cada cuándo debes cambiar tu cepillo de dientes? 5 cosas desagradables que viven en él
3 mins

¿Cada cuándo debes cambiar tu cepillo de dientes? 5 cosas desagradables que viven en él

Bienestar
¿Puede un hombre sentir el DIU durante el sexo? Hay algo más que el riesgo de embarazo
2 mins

¿Puede un hombre sentir el DIU durante el sexo? Hay algo más que el riesgo de embarazo

Bienestar
¿Qué y dónde se ubica el perineo femenino? La región que es importante para la salud, el sexo y el parto
3 mins

¿Qué y dónde se ubica el perineo femenino? La región que es importante para la salud, el sexo y el parto

Bienestar
Orinar mucho es malo: ¿Cuántas veces es normal hacer pis al día según expertos?
2 mins

Orinar mucho es malo: ¿Cuántas veces es normal hacer pis al día según expertos?

Bienestar
El error #1 al hacer dieta para bajar de peso y no es contar calorías
3 mins

El error #1 al hacer dieta para bajar de peso y no es contar calorías

Bienestar
La salud mental ya no es un tabú: Síntomas que te indican problemas y cómo encontrar ayuda
3 mins

La salud mental ya no es un tabú: Síntomas que te indican problemas y cómo encontrar ayuda

Bienestar
¡Cuidado! Estas son las señales silenciosas de la trombosis
2 mins

¡Cuidado! Estas son las señales silenciosas de la trombosis

Bienestar
El sarampión está de vuelta: estos son los síntomas y complicaciones a los que debes estar alerta
2 mins

El sarampión está de vuelta: estos son los síntomas y complicaciones a los que debes estar alerta

Bienestar
5 alimentos para destruir lombrices y parásitos intestinales naturalmente
1 mins

5 alimentos para destruir lombrices y parásitos intestinales naturalmente

Bienestar
¿Mojas la pasta antes de cepillarte los dientes? Estás cometiendo un error y te explicamos por qué
3 mins

¿Mojas la pasta antes de cepillarte los dientes? Estás cometiendo un error y te explicamos por qué

Bienestar

Las alarmas sobre la cara Ozempic se dispararon con la aparición del modelo y actor Scott Disick en abril del 2024, con un rostro demacrado y ojos hundidos. Pero no es el único, otras celebridades están sufriendo de este mismo efecto secundario.

Cirujanos plásticos explican que el rostro pierde volumen, tal como lo haría cuando se pierde grasa rápidamente. Mientras que algunos pacientes también muestran rostros alargados debido a que su piel va perdiendo elasticidad al bajar de peso.

La cara Ozempic ha revelado el secreto sobre cómo bajaron de peso de los siguientes famosos:

  • Elon Musk
  • Kim Kardashian
  • Robbie Williams
  • Chiquis Rivera
  • Ophra
  • Sharon Osbourne
  • Angélica Vale
  • Raúl de Molina
  • Jessica Simpson

Los cirujanos plásticos también están llenando sus bolsillos, pues las celebridades ahora están acudiendo a ellos para arreglar su rostro con rellenos, inductores de colágeno, hilos tensores y hasta rellenos de grasa.

PUBLICIDAD

Bajar de peso con Ozempic, ¿es seguro?

Ya hemos hablado antes sobre los riesgos de utilizar semaglutida para bajar de peso, ya sea en sus versiones comerciales o genéricas sin supervisión médica. De acuerdo con diversos ensayos clínicos realizados en pacientes, han mostrado buenos resultados.

Sin embargo, no está exenta de ser riesgosa para tu salud. Entre los efectos secundarios más graves del uso de este milagroso fármaco para perder peso está la aparición de tumores en la tiroides.

Conoce más sobre los peligros de usar Ozempic:

Video ¿Semaglutida para bajar de peso? ¡Cuidado! tu vida puede estar en riesgo


Si estás buscando formas más saludables para bajar de peso, no dejes de leer:

5 pasos para acelerar tu metabolismo y perder peso que sí funcionan

¿Cuál es el peso ideal según la estatura? Guía para calcular tu IMC

Relacionados:
Consejos BienestarSalud FísicaBelleza y ModaTendencias de ModaInyecciones para bajar de pesoAtentamente Victoria Atentamente Victoria

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD