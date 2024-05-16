Cara Ozempic, el efecto que delata el uso de este fármaco para bajar de peso

Hollywood sufre de una nueva epidemia: la cara Ozempic. Y es que, de pronto y milagrosamente, a todas las celebridades les ha funcionado la dieta y el ejercicio para bajar de peso que llevan haciendo por años. La realidad es que están usando el fármaco favorito entre las estrellas y hay un efecto secundario que lo delata en su físico.

PUBLICIDAD

Ozempic es el nombre comercial de la semaglutida, un medicamento inyectable indicado para pacientes con diabetes tipo 2. Controla los niveles de azúcar, regula el apetito, ayuda a producir insulina y en cierta medida a bajar de peso.

Video Bajar de peso utilizando Ozempic, ¿tiene riesgos?

Cara Ozempic: ¿qué es?

Al darse cuenta de este milagroso resultado, las celebridades de Hollywood han comenzado a inyectarse este fármaco. Algunos sufren de náuseas, diarrea y dolor abdominal, pero existe otro efecto secundario que los famosos no pueden ocultar: su rostro comienza a mostrar signos de envejecimiento prematuro.

Las alarmas sobre la cara Ozempic se dispararon con la aparición del modelo y actor Scott Disick en abril del 2024, con un rostro demacrado y ojos hundidos. Pero no es el único, otras celebridades están sufriendo de este mismo efecto secundario.

Cirujanos plásticos explican que el rostro pierde volumen, tal como lo haría cuando se pierde grasa rápidamente. Mientras que algunos pacientes también muestran rostros alargados debido a que su piel va perdiendo elasticidad al bajar de peso.

La cara Ozempic ha revelado el secreto sobre cómo bajaron de peso de los siguientes famosos:

Elon Musk

Kim Kardashian

Robbie Williams

Chiquis Rivera

Ophra

Sharon Osbourne

Angélica Vale

Raúl de Molina

Jessica Simpson

Los cirujanos plásticos también están llenando sus bolsillos, pues las celebridades ahora están acudiendo a ellos para arreglar su rostro con rellenos, inductores de colágeno, hilos tensores y hasta rellenos de grasa.

PUBLICIDAD

Bajar de peso con Ozempic, ¿es seguro?

Ya hemos hablado antes sobre los riesgos de utilizar semaglutida para bajar de peso, ya sea en sus versiones comerciales o genéricas sin supervisión médica. De acuerdo con diversos ensayos clínicos realizados en pacientes, han mostrado buenos resultados.

Sin embargo, no está exenta de ser riesgosa para tu salud. Entre los efectos secundarios más graves del uso de este milagroso fármaco para perder peso está la aparición de tumores en la tiroides.

Conoce más sobre los peligros de usar Ozempic:

Video ¿Semaglutida para bajar de peso? ¡Cuidado! tu vida puede estar en riesgo