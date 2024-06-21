Qué es Ozempic, el medicamento que varias famosas están usando para bajar de peso

En la actualidad, la imagen corporal ha cobrado una importancia sin precedentes en la sociedad. En un entorno que exalta la belleza y la juventud, no es un secreto que la preocupación por la apariencia física esté en constante aumento.

Este fenómeno se observa especialmente en Hollywood, donde las celebridades a menudo recurren a métodos extremos para mantenerse en forma y verse delgadas en la pantalla.

En los últimos años, un medicamento ha emergido como el 'secreto' para adelgazar entre las estrellas: Ozempic. Pero, ¿cómo funciona este fármaco y qué implica su uso?

¿Qué es Ozempic y cómo funciona?

Ozempic es un medicamento inyectable, diseñado para tratar la diabetes tipo 2. Su ingrediente activo, la semaglutida, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, estimular la producción de insulina y controlar el apetito.

El fármaco imita a una hormona llamada GLP-1, que aumenta la sensación de saciedad y hace más lento el vaciado gástrico. Como resultado, las personas que toman Ozempic tienden a sentirse satisfechas más rápido y durante más tiempo, lo que contribuye a la pérdida de peso.

Famosas usan Ozempic para bajar de peso

El auge de Ozempic en Hollywood ha sido notable. Celebridades como Lady Gaga, Tracy Morgan, Amy Schumer, Elon Musk, las hermanas Kardashian, entre otras, han mencionado su uso o se sospecha que han recurrido a este medicamento.

Por ejemplo, Musk aceptó que bajó 28 libras (13 kilos) gracias a Wegovy, un medicamento con el mismo ingrediente activo que Ozempic. A pesar de los potenciales efectos secundarios, el empresario considera que los beneficios de perder peso superan los riesgos asociados a este tipo de fármacos.

La cantante Kelly Osbourne también reconoció públicamente el uso de Ozempic. En 2020, explicó en una entrevista a E! Online que le ofrecieron el medicamento como una solución para su problema de peso.

Aunque dijo que ya no lo consumía, las sospechas de que volvió a usarlo surgieron luego de que bajó 83 libras (38 kilos) después de su embarazo.

Kelly Osbourne bajó considerablemente de peso debido al uso de este fármaco. Imagen Instagram/ @kellyosbourne

Amy Schumer

Amy Schumer también ha admitido abiertamente el uso de este medicamento e incluso ha criticado a otros famosos que lo niegan.

La comediante y actriz confesó que llegó a sentirse muy enferma y ni siquiera podía jugar con su hijo, por lo que decidió dejar el medicamento, a pesar de que estaba contenta con su nueva imagen.

Amy Shummer dejó de usa rel medicamento por los efectos secundarios que le produjo. Imagen Getty Images.

Los riesgos y efectos secundarios Ozempic

A pesar de los aparentes beneficios para la pérdida de peso, el consumo de este medicamento no está exento de riesgos. Entre los efectos secundarios más comunes están las náuseas, diarrea y dolor de estómago.

Sin embargo, existen consecuencias más graves como pancreatitis, daño en los vasos sanguíneos del ojo, problemas renales y un significativo riesgo de desarrollar cáncer de tiroides.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha aprobado Ozempic como un medicamento para bajar de peso, solo como parte de un tratamiento contra la diabetes.