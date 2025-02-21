Baja de peso con la dieta del doctor Nowzaradan de 'Kilos mortales': Te decimos en qué consiste

Video ¿El té de jamaica, canela y laurel ayuda a bajar de peso? Se hizo viral en TikTok

Para bajar de peso, una de las cosas más importantes a considerar (incluso más que hacer ejercicio) es llevar un buen sistema de nutrición que te haga pasar por un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que quemas a lo largo del día.

Uno de esos sistemas de nutrición es recomendado por un famoso experto, que ha ayudado a cientos de personas a lo largo de la historia a perder kilos y tallas. Nos referimos al doctor Younan Nowzaradan, conocido como el Doctor Now, que es el principal especialista de la serie 'Kilos Mortales'.



El doctor Now tiene una dieta muy efectiva, la cual le indica a sus pacientes con niveles de obesidad muy elevados y que están a punto de pasar por una cirugía de bypass gástrico, pues de esta manera reduce los riesgos durante la intervención.

PUBLICIDAD

Lo que más llama la atención de la dieta es que no hace pasar hambre quienes la siguen.

¿En qué consiste la dieta del Doctor Now de 'Kilos Mortales'?

La dieta del doctor Now consta de tres comidas principales y una merienda. Sólo consumirás 1200 calorías diarias, además de que deja fuera los carbohidratos ultra procesados y aumenta las proteínas vegetales.

El desayuno en la dieta del doctor Nowzaradan para bajar de peso

Todos los días podrás tomar una taza de café con leche descremada y acompañarla con un pan con mantequilla y mermelada (sí, no extrañarás el dulce).

Opciones de comida en la dieta del doctor Nowzaradan para bajar de peso

Puedes comer dos de las siguientes combinaciones por día:

Ensalada vegetariana, lentejas cocidas en estofado y natilla.

Sopa de puerros, ensalada de verduras mixtas y una taza de yogurt natural.

Ensalada vegetariana, garbanzo con espinaca y arroz con leche.

Papas en salsa verde, garbanzos con arroz y una pera en almíbar.

Crema de alubias, tallarines con tomate y compota de manzana.

Ensalada vegetariana, ensalada de verduras mixtas y manzana asada.

Judías verdes con papas, paella con vegetales y pera en almíbar.

La merienda de la dieta del doctor Nowzaradan de 'Kilos mortales' para bajar de peso

Sólo consumirás un café con leche descremada y cinco galletas María o una mantecada.

PUBLICIDAD

Esta es la cena de la dieta del doctor Nowzaradan de 'Kilos mortales'

Elige la combinación de tu preferencia:

Ensalada vegetariana, ensalada de verduras mixtas y frutas mixtas.

Ensalada vegetariana, omelette de dos huevos y compota de manzana.

Ensalada vegetariana, arroz con champiñones y fruta mixta.

Crema de chícharo, omelette y un flan casero.

Ensalada vegetariana, espinacas a la bechamel y frutas mixtas.

Sopa minestrón, tortilla de huevo con papas y frutas mixtas.

Crema de calabacín, tortilla francesa y frutas mixtas.

Como podrás darte cuenta, la dieta incluye una gran cantidad de verduras, frutas y proteína vegetal, aunque también hay algunos de origen animal. Además, no deja fuera el postre, para calmar las ansias de quien tiene necesidad de algo dulce.