Los síntomas de hígado graso también aparecen en la piel: 4 señales para darte cuenta

Video Elimina la piel de fresa de tus piernas en tan solo 5 pasos

El hígado graso es una enfermedad muy grave, que puede resultar mortal si no se detecta a tiempo y se atiende correctamente (sobre todo con un cambio en la alimentación y el estilo de vida del paciente).

Por fortuna, hay algunos síntomas que revelan la existencia del hígado graso y debes prestarles atención para evitar futuras complicaciones. Algunas de esas señales se manifiestan en la piel y es importante detectarlas.

¿Qué es el hígado graso?

PUBLICIDAD

El doctor especializado en hepatología, Saurabh Sethi, explica que el hígado graso ocurre cuando hay demasiada grasa acumulada en dicho órgano, al grado de que no puede procesarla. Esto le ocasiona daños y deja algunas cicatrices.

Si hay demasiadas cicatrices en el área hepática, podrían ocasionar una falla total (cirrosis).

El hígado graso también puede aparecer cuando la persona ingiere alcohol de manera frecuente y en cantidades abundantes. En ese caso se le conoce como hígado graso alcohólico.

Síntomas del hígado graso

El especialista asegura que hay múltiples síntomas que ayudan a detectar el hígado graso en etapas tempranas. Las señales más evidentes aparecen en la piel y son cuatro.

#1 La piel amarillenta (ictericia) es síntoma de hígado graso

El doctor explica que este síntoma suele confundirse con hepatitis, pero se debe a que existe una enorme cantidad de bilirrubina en la sangre, ya que el hígado no puede filtrarla porque se encuentra dañado.

#2 Síntoma de hígado graso: Telarañas vasculares

Los problemas del hígado afectan la circulación sanguínea, lo que puede generar moretones en la piel o telarañas similares a las varices en todo el cuerpo. En algunos casos pueden aparecer en el rostro, brazos, piernas o los hombros.

La picazón en la piel que no desaparece es un síntoma de hígado graso

Es posible que tu piel se sienta irritada y tengas comezón que no se alivia con nada.

PUBLICIDAD

El especialista explica que esto se debe a la cirrosis (cicatrización en el hígado), ya que los vasos sanguíneos se reducen y la sangre se puede acumular en ciertas zonas.

Otro síntoma de hígado graso son las palmas de las manos enrojecidas

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en algunos casos, las palmas de las manos pueden ponerse rojas y ocasionar comezón frecuente.