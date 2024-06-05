¿Te llamas María? Tu nombre es muy cool y estas 10 talentosas Marías te lo demuestran

Seguramente las primeras Marías que se te vienen a la mente van desde María Conchita Alonso, las galletas Marías, María Félix y hasta el abanico telenovelero de Thalía María la del Barrio, María Mercedes y Marimar. Pero, a pesar de que ellas ya son muy cool, nos hemos dado a la tarea de hacerte un recuento de otras 10 Marías que han marcado la historia de latinoamérica.

Video Descubrimos a qué huele Thalía, ¡no lo vas a creer!

María: qué significa y cuál es su origen

PUBLICIDAD

Proviene de Miryam (en hebreo) y más tarde se latinizó como María. No se conoce un significado exacto, pero se interpreta como: amada o deseada.

Ahora sí, te contaremos quienes son las más auténticas, inteligentes, talentosas, divertidas y sabrosas de la historia, para que recuerdes porque sí está cool llamarse María.

Las Marías que cambiaron la historia

1. María Magadalena

De las dos Marías más importantes en la Biblia, ella es definitivamente la más cool (sin ofender a los seguidores de la Virgen). María Magdalena tuvo una relación muy cercana con Jesús. Fue su amiga, su confidente y se cree que tuvo un romance de altos vuelos con él. Sí esto fue cierto, le da muchísimos puntos por haber tenido la gracia para enamorar a alguien como el mismísimo Jesus Christ Superstar.

2. La Santa María

Una de las embarcaciones que integraron la expedición que terminó en el descubrimiento de América. Esta María es cool porque iba hasta adelante capitaneando la misión. Llevaba al mismo Cristobal Colón y sus más cercanos en busca del nuevo mundo que estaba por cambiar la concepción de la Tierra en el siglo XV.

3. María Antonieta Rivas Mercado

Actriz, escritora y promotora cultural fue pionera en la igualdad de género en México. Emprendió una cruzada nacional en pro del voto de la mujer al lado de José Vasconcelos. Desafío a la sociedad con decisiones que anteponían sus aspiraciones intelectuales, culturales y políticas. Terminó con su vida de forma abrupta y dramática, pero fue una mujer que vivió guiada por la curiosidad y el aprendizaje. No imagino una mejor definición de ser una María más cool en los años 20.

PUBLICIDAD

Las grandes Marías en la cocina

4. Baño María

El baño María es un método de cocción por calentamiento indirecto con el que se hacen maravillas como el fondue de chocolate. Es capaz de convertir una leche condensada en un delicioso flan.

5. Galletas María

La galleta María es de origen inglés. Se creo paraconmemorar el matrimonio de uno de los hijos de la Reina Victoria, con una duquesa de nombre... adivinaste: María. Popular por barata y resistente, aguanta inmersiones en leche sin deshacerse como otras. Además, su versatilidad la hace todavía más cool: puede vivir sola, en sandwichitos o en tartas. Incondicional y sabrosa, María.

Marías con mejor actitud del cine

6. María Félix

Icono de la época del Cine de Oro Mexicano, se dio el lujo de abrir un espacio en el cine para las mujeres recias a doblegarse ante el machismo imperante en sus tiempos. Por si esto fuera poco, María Félix nos dejó frases memorables como: “Más vale llegar tarde, que llegar fea” o “Yo prefiero hablar bien de mí, que hablar mal de los demás”.

7. Mary Poppins

Otra de las Marías más cool del cine es Mary (María en inglés) Poppins, una nana firme y llena de magia, capaz de abrir puertas a mundos imaginarios. Canta, ordena la casa con la mente y convence a un papa de que se divierta con sus hijos. ¿No es la más cool?

Otras Marías inspiradoras del mundo musical

8. María de Café Tacuba

La actriz mexicana María Ofelia Medina interpretó a la María de Café Tacuba en el video musical de 1993. A sus 43 años robaba besos y vida a la gente con una actitud y sensualidad que ya hubiéramos querido muchas noventeras.

PUBLICIDAD

9. María de Ricky Martín

Pensamos que la María, que hacía cantar y bailar así a Ricky Martin, también debió haber estado llena de gracia.

10. Maria Callas

Para algunos, la más grande cantante de ópera de todos los tiempos. Fue el centro de atención de los reflectores por su personalidad y quizá revelaron demasiado de su vida privada. Una María inteligente y profesional que llevaba sus pasiones al escenario en interpretaciones inolvidables.

Por cierto, tenía 4 nombres: María, Anna, Sofía y Cecilia. Todos son lindos y para su nombre artístico claro que eligió el más cool.

¡No te vayas! Esto te interesa: