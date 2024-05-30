El mapa de Taylor Swift: estas son las ciudades que inspiraron a la artista para escribir sus canciones más exitosas

Si hay una super estrella que brilla en todos los lugares del mundo, esa es Taylor Swift. La cantante americana, que triunfa con su gira ‘The Eras Tour’, traza en sus composiciones, un mapa impecable de lugares reales que inspiran su vida y sus canciones.

Por eso, desde Civitatis, la plataforma líder de visitas guiadas en español, presentan los lugares del mundo en los que la americana se ha inspirado para crear álbumes como The Tortured Poets Department, su último lanzamiento. ¡Apto para swifties!

Imagen Civitatis

El corazón de Inglaterra, Londres

La capital de Inglaterra, cautiva a cualquiera que la visite. ¡Y es que hasta la mismísima Taylor Swift ha quedado maravillada con Londres! Una de sus canciones, “London Boy”, cuenta la historia de la ciudad a través de los ojos de su amado.

La letra navega a través de las calles de Camden, los pubs de Brixton e incluso ‘West End’, la zona occidental de Londres. Sin embargo, no es la única en todo su repertorio que habla de la capital inglesa: en su reciente álbum The Tortured Poets Department sorprende con dos canciones dedicadas a la ciudad… “So long, London" una nostálgica balada, y "The Black Dog”, una canción dedicada a un pub situado en la zona de Spring Gardens, Vauxhall, en el que también habla de un desamor.



Y es que su relación con Joe Alwyn se consolidó en Londres, donde vivieron juntos y finalizaron su noviazgo, como se puede entender en “So Long, London”. Por eso en su discografía, la americana expresa muchos sentimientos encontrados con la capital inglesa.

Imagen Civitatis

La verde Irlanda

Todo el mundo sabe que Irlanda es un auténtico paraíso. Sus ciudades, su gastronomía y su música hacen del país, un lugar atractivo para cualquier turista. Sin embargo, si hay algo que le define es su belleza natural.

De hecho, uno de los lugares más famosos de la isla es el Jardín de Irlanda, más conocido como Wicklow. Sus habitantes son los más longevos de todo el país debido a la calidad del aire fresco que respiran, pero todas las curiosidades de la zona se descubren en la excursión a Wicklow y Glendalough que Civitatis ofrece.

Taylor Swift hace referencia a Wicklow en su canción “Sweet Nothing” y no es para menos… ¡Parece un destino sacado de un cuento!

Imagen Civitatis

La ciudad que nunca duerme, Nueva York

Dicen que Nueva York es ese lugar en el que todos los sueños se hacen realidad. Es una de las ciudades más visitadas del mundo y es que tiene su encanto… De hecho, Taylor recuerda en “Welcome to NY” el bullicio de las calles, el ruido de los coches y en definitiva la energía que se siente al llegar a la ciudad que nunca duerme.

Sin embargo, Nueva York también es esa ciudad perfecta para perderse, pasear y conocer los rincones más recónditos, como Cornelia Street, la calle donde vivió Taylor Swift hasta 2017, por eso le dedica una canción con el mismo nombre en su disco Lover.



Otra característica de Nueva York son sus pintorescos barrios. Uno de los más exclusivos es West Village conocido por sus restaurantes y boutiques. Taylor también hace referencia al lugar en “False God”, mostrando así su amplio conocimiento en la Gran Manzana.

Imagen Civitatis

El sitio más romántico del mundo, París

Si hay una ciudad en el mundo que lleve a gala la palabra amor, esa es París. Y como no podía ser de otra forma, en ella se ha inspirado Taylor Swift para escribir la canción que lleva el nombre de la ciudad y hace parte de su disco “Midnights”.

Y es que la cantante le dedicó una canción entera a la capital de Francia. Los callejones, paseos, árboles y vistas cautivan a la cantante en esta balada romántica…¡Y no es para menos! ¿A quién no le cautivaría subir a la Torre Eiffel para descubrir la ciudad desde otra perspectiva? En Civitatis puedes reservar una entrada a la tercera planta de la torre más famosa del mundo.

Aunque no es el único lugar de Francia que menciona en sus temas… En “The Man” habla del famoso St. Tropez, uno de los destinos más destacados de la Costa Azul.

