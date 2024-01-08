Lifestyle
Bebés

18 nombres para nena inspirados en la mitología griega: clásicos y elegantes

Si buscas nombres para niña hermosos, originales y con un significado lleno de fortaleza, estas opciones inspiradas en las mujeres de la mitología griega te encantarán.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.

Cuando se trata de escoger el nombre para tu hija, las opciones son prácticamente infinitas y puedes escoger una con base en el sonido o significado de la palabra.

PUBLICIDAD

También puedes tomar inspiración de aquellos nombres que le transmitan fortaleza y mucha confianza.

Video 8 nombres hermosos para niña (y su significado) que serán tendencia en 2024

Si buscas un nombre hermoso, original y con un significado lleno de fortaleza, estas opciones inspiradas en las mujeres de la mitología griega te encantarán.

#1 Artemisa


Es la hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo y una de las diosas griegas más poderosas, pues tiene a su protección a la caza, los animales salvajes, los nacimientos y las doncellas.

#2 Aura


Se trata de la personificación divina de la brisa. ¿Te gusta este nombre para niñas?

#3 Afrodita


Según la mitología griega, es la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Por todas las bondades con las que está relacionada, es una muy bonita opción para nombrar a tu nena.

#4 Clío

Se trata de una de las musas griegas, ella estaba a cargo de la historia y la poesía épica. El nombre significa «alabar» o «cantar».

Video Estos son los nombres más bonitos para niña que significan mar

#5 Delia


Es el apodo que se le dio a Artemisa, diosa griega de la caza y los animales, pues según la mitología griega ella nació en la isla de Delos.

Notas Relacionadas

Bebés arcoíris, estrella y luna: Estas son las diferencias y el significado espiritual de cada uno

Bebés arcoíris, estrella y luna: Estas son las diferencias y el significado espiritual de cada uno

Estilo de Vida
3 min

#6 Gaia o Gea


Se trata de uno de los personajes más poderosos de la mitología griega, pues era la Madre Tierra. Al ser un nombre corto, puedes combinarlo con otro para crear algo más especial.

#7 Hera


Ella era la esposa de Zeus. Tenía un carácter fuerte, una gran belleza y era una de las diosas griegas más importantes.

Más sobre Bebés

Esperar para ser mamá después de los 40: ¿trae riesgos un embarazo a esa edad?
3 mins

Esperar para ser mamá después de los 40: ¿trae riesgos un embarazo a esa edad?

Madres
Los pequeños que aman los dinosaurios son más inteligentes, la ciencia lo dice
2 mins

Los pequeños que aman los dinosaurios son más inteligentes, la ciencia lo dice

Madres
Ángeles y embarazo: cómo conectar con ellos y recibir su protección y mensajes durante la maternidad
3 mins

Ángeles y embarazo: cómo conectar con ellos y recibir su protección y mensajes durante la maternidad

Madres
Descubre el masaje 'I Love You' para aliviar los cólicos de tu bebé con amor y cuidado
2 mins

Descubre el masaje 'I Love You' para aliviar los cólicos de tu bebé con amor y cuidado

Madres
5 importantes cosas que debes saber sobre los niños con autismo
2 mins

5 importantes cosas que debes saber sobre los niños con autismo

Madres
¿Por qué algunas mujeres solo dan a luz a niñas? Te explicamos las razones científicas
3 mins

¿Por qué algunas mujeres solo dan a luz a niñas? Te explicamos las razones científicas

Madres
¿Quieres ponerle aretes a tu bebé? Expertos explican cuándo es el mejor momento para perforar sus orejas
3 mins

¿Quieres ponerle aretes a tu bebé? Expertos explican cuándo es el mejor momento para perforar sus orejas

Madres
No es tu imaginación: sí dan calambres en las ingles durante el embarazo y hay una explicación
2 mins

No es tu imaginación: sí dan calambres en las ingles durante el embarazo y hay una explicación

Madres
La magia de mamá: Beneficios emocionales y físicos al besar a tu bebé
3 mins

La magia de mamá: Beneficios emocionales y físicos al besar a tu bebé

Madres
7 hábitos que ayudan a tu bebé a ser más inteligente, todo empieza desde la pancita
4 mins

7 hábitos que ayudan a tu bebé a ser más inteligente, todo empieza desde la pancita

Madres

#8 Helena


También lo puedes escribir sin ‘h’. En cualquier caso, hace referencia a la bellísima mujer que fue raptada por Paris y dio origen a la guerra de Troya.

#9 Irene


Además de tener un hermoso sonido, hace referencia a una de las tres hijas de Zeus y Temis, quien representaba la paz y la riqueza.

PUBLICIDAD

De hecho, el nombre quiere decir «aquella que trae la paz». ¿Crees que le quedaría bien a tu nena?

Video Los nombres más bonitos (y su significado) para niño que serán tendencia en 2024

#10 Iris


Es la hija de Taumante y Electra. En la Ilíada es la mensajera de los dioses y en otros textos antiguos es muy cercana a la diosa Hera.

En cualquier caso, representa los arcoíris, ¿no te parece bonito?

#11 Penélope


Es uno de los mitos más conocidos: ella esperó a Odiseo por más de 20 años tras la Guerra de Troya.

#12 Polimnia


Es otra de las musas, está encargada de la lira, la armonía y la agricultura. ¿Qué te parece este nombre para niña?

#13 Selene

Es la titán que personificaba la Luna, por lo que cualquier nena que lleve este nombre tendrá una fuerte relación con el astro.

#14 Talía


Era una de las musas encargadas del teatro, específicamente la comedia, por lo que es un nombre perfecto para las nenas risueñas.

#15 Casandra


Fue sacerdotisa de Apolo, con quien hizo un pacto para obtener el don de la profecía; pero, al no cumplir su parte, el dios la castigó y nadie creía lo que adivinaba.

#16 Dafne


Apolo se enamoró de esta ninfa, pero ella terminó huyendo. Su nombre significa «coronada de laureles».

#17 Ariadna


Fue una princesa de Creta, hija de Minos y Pasifae. Este nombre quiere decir «la más pura», ¿te gusta?

#18 Rea


Aunque es muy corto, es un personaje muy poderoso: una titánide a la que se le relaciona con la Luna y los leones que jalan de su carruaje.

¿Cuál de estos nombres para niñas inspirados en la mitología griega fue tu favorito?

Video ¿Quiénes son los bebés arcoíris? Descubre su significado espiritual

Si buscas más nombres para tu nena, te recomendamos leer:

PUBLICIDAD
Relacionados:
BebésMadreConsejos Papás y MamásEmbarazoAtentamente Victoria