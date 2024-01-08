18 nombres para nena inspirados en la mitología griega: clásicos y elegantes

Cuando se trata de escoger el nombre para tu hija, las opciones son prácticamente infinitas y puedes escoger una con base en el sonido o significado de la palabra.

También puedes tomar inspiración de aquellos nombres que le transmitan fortaleza y mucha confianza.

Si buscas un nombre hermoso, original y con un significado lleno de fortaleza, estas opciones inspiradas en las mujeres de la mitología griega te encantarán.

#1 Artemisa



Es la hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo y una de las diosas griegas más poderosas, pues tiene a su protección a la caza, los animales salvajes, los nacimientos y las doncellas.

#2 Aura



Se trata de la personificación divina de la brisa. ¿Te gusta este nombre para niñas?

#3 Afrodita



Según la mitología griega, es la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Por todas las bondades con las que está relacionada, es una muy bonita opción para nombrar a tu nena.

#4 Clío

Se trata de una de las musas griegas, ella estaba a cargo de la historia y la poesía épica. El nombre significa «alabar» o «cantar».

#5 Delia



Es el apodo que se le dio a Artemisa, diosa griega de la caza y los animales, pues según la mitología griega ella nació en la isla de Delos.

#6 Gaia o Gea



Se trata de uno de los personajes más poderosos de la mitología griega, pues era la Madre Tierra. Al ser un nombre corto, puedes combinarlo con otro para crear algo más especial.

#7 Hera



Ella era la esposa de Zeus. Tenía un carácter fuerte, una gran belleza y era una de las diosas griegas más importantes.

#8 Helena



También lo puedes escribir sin ‘h’. En cualquier caso, hace referencia a la bellísima mujer que fue raptada por Paris y dio origen a la guerra de Troya.

#9 Irene



Además de tener un hermoso sonido, hace referencia a una de las tres hijas de Zeus y Temis, quien representaba la paz y la riqueza.

De hecho, el nombre quiere decir «aquella que trae la paz». ¿Crees que le quedaría bien a tu nena?

#10 Iris



Es la hija de Taumante y Electra. En la Ilíada es la mensajera de los dioses y en otros textos antiguos es muy cercana a la diosa Hera.

En cualquier caso, representa los arcoíris, ¿no te parece bonito?

#11 Penélope



Es uno de los mitos más conocidos: ella esperó a Odiseo por más de 20 años tras la Guerra de Troya.

#12 Polimnia



Es otra de las musas, está encargada de la lira, la armonía y la agricultura. ¿Qué te parece este nombre para niña?

#13 Selene

Es la titán que personificaba la Luna, por lo que cualquier nena que lleve este nombre tendrá una fuerte relación con el astro.

#14 Talía



Era una de las musas encargadas del teatro, específicamente la comedia, por lo que es un nombre perfecto para las nenas risueñas.

#15 Casandra



Fue sacerdotisa de Apolo, con quien hizo un pacto para obtener el don de la profecía; pero, al no cumplir su parte, el dios la castigó y nadie creía lo que adivinaba.

#16 Dafne



Apolo se enamoró de esta ninfa, pero ella terminó huyendo. Su nombre significa «coronada de laureles».

#17 Ariadna



Fue una princesa de Creta, hija de Minos y Pasifae. Este nombre quiere decir «la más pura», ¿te gusta?

#18 Rea



Aunque es muy corto, es un personaje muy poderoso: una titánide a la que se le relaciona con la Luna y los leones que jalan de su carruaje.

¿Cuál de estos nombres para niñas inspirados en la mitología griega fue tu favorito?

