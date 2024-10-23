10 elementos que integran la ofrenda de Día de Muerto (incluye deliciosas recetas para tu altar)

Video Datos curiosos sobre los sabores de la ofrenda de Día de Muertos que quizá no sabías

El Día de Muertos es una tradición tan fuerte que rompe fronteras, por eso no importa si estamos lejos de nuestro país de origen: en donde quiera que nos encontremos, vamos a celebrarla. El altar de muertos es esencial en estas fechas. Ya los vimos en 'Coco' (película de Pixar que destacó las ofrendas multicolor con las que las familias honran a sus antepasados), y ahora queremos recordarte cuáles son los elementos tradicionales que las integran.

Los altares de muertos tuvieron su origen "en la mezcla de rituales indígenas y las tradiciones católicas que llegaron a nuestro continente a través de la colonización española”, según señala un artículo publicado por la revista de la UNAM. Este sincretismo logró que la ofrenda tradicional incluyera elementos como el copal, de origen prehispánico, y figuras religiosas como cruces. Lo interesante es que cada objeto o alimento tiene un objetivo.

Los elementos que debe tener una ofrenda de Día de Muertos y su significado

1. Flores

¿Por qué usamos flor de cempasúchil en Día de Muertos? Se cree que guían el camino de las almas hasta el altar.

2. Pan de muerto

Con él se recuerda el corazón y el cuerpo de los fallecidos. Uno de los datos más curiosos sobre esta delicia mexicana es que en 2007 la NASA envío uno al espacio. ¿Quieres conocer más datos curiosos sobre este elemento de los altares mexicanos en Día de Muertos? Encuentra este y otros datos que quizá no sabías en el video a continuación.

3. Incienso o copal

Su aroma invita a los muertos a probar las delicias que se les ofrendan.

4. Veladoras

También guían a las almas hasta el altar.

5. Sal

Se usa para que el alma del difunto no sea alterada.

6. Agua

Alivia la sed de las almas y las ayudan a que puedan regresar a la otra dimensión.

7. Papel picado

Significa la fusión de la vida y la muerte.

8. Objetos varios

Aquellos que los muertos disfrutaban en vida.

9. Calaveras de azúcar

Se coloca una por cada difunto de la familia (hay quienes incluso escriben los nombres de las personas a las que van dedicadas).

10. Platillos

Se sirven los favoritos de las almas que regresan y son preparados con mucho cariño.

En Delicioso tenemos las recetas más ricas, para que llenes la ofrenda de sabores y consientas a todos tus seres queridos, lo que están y sobre todo a los que vienen de visita en esta mágica noche.

Recetas para la ofrenda de Día de muertos

Pan de muerto

Sorprende a todos preparando pan de muerto en casa. Si utilizas harina de fuerza, en vez de harina común, el pan quedará mucho mejor.

Pan de muerto

Gordimuertas: receta completa

Utiliza la forma del pan de muerto para crear unas gorditas súper originales. En el siguiente video encuentra la receta:

Gordimuertas: Aprende a preparar originales gorditas, te compartimos la receta



Tip para servir: Coloca papel picado antes de montar la ofrenda. Si pones uno diferente debajo del plato con pan de muerto, se verá muy lindo y original.

Tamales rojos de cerdo

Son indispensables en todas las celebraciones mexicanas. En esta receta te compartimos los mejores trucos para que te salgan a la primera y sin tener que bailarle a la olla.

Cómo hacer los mejores tamales rojos de cerdo: Receta paso a paso



Tip para servir: Colócalos en un plato de barro que les dará un toque de folklore.

Atole de galleta con un toque de naranja

Prepáralo para recibir a tus seres queridos en el altar de Día de Muertos. Si preparas tanto que llega a sobrar, puedes licuarlo con hielo y una bola de helado de vainilla y hacer deliciosas malteadas de atole de galleta. Encuentra la receta en el video a continuación.

Prepara atole de galletas con un toque de naranja: Receta

Vela comestible de mantequilla

Una vez que termina la festividad de Día de Meurtos guardamos todas las velas que utlizamos, pero qué pasaría si te dijeramos que en esta ocasión puedes comertelas. Sí, tenemos la receta más original para hacer velas comestibles para tu altar. Encuéntrala a continuación:

Vela comestible para tu altar de Día de Muertos: Receta paso a paso

Calaveras de azúcar

Cualquiera pensaría que hacer estos dulces es complicado, todo lo contrario. Si quieres darles un sabor especial, añade un par de gotas de alguna esencia comestible, como vainilla o limón.

Calaveritas de azúcar de sólo 3 ingredientes