Luna Llena de mayo 2024: por qué se llama sí y cuándo se verá la espectacular "Luna de las Flores"

Los eventos astronómicos este año no dejan de asombrarnos. En menos de 5 meses ya fuimos testigos de un eclipse total solar, un cometa tres veces más grandes que el Everest pasando muy cerca de la tierra, meteoros dejando estelas en el cielo y el avistamiento de auroras boreales en lugares donde no es común verlas. Y no podemos olvidarnos de las fases lunares, la más próxima es la luna llena de las flores 2024.

Video Conoce el poder de los cristales energéticos y cómo debes activarlos para mejores beneficios espirituales



Para no perdértela, te preparamos una guía con todo lo que debes saber sobre la luna llena de las flores 2024. Te explicamos por qué se llama así, dónde puedes verla en Estados Unidos y, sobre todo, rituales para limpiar las energías en esta noche especial.

PUBLICIDAD

¿Por qué se llama “de las flores”?

La luna llena de mayo recibe este nombre en porque se da en época de primavera, donde la mayoría de las flores de esta estación y del verano se encuentran en su fase de floración.

Otros nombres que se le da

Pero esta luna también se le conoce de diferentes formas en otras partes del mundo.

En Canadá, por ejemplo, se le llama “luna de la rana” por la actividad que los anfibios tienen durante este mes en el que se aparean y desovan.

En tanto, en España se le conoce como “luna de leche”, pues marca el momento en que los productores de leche llevan a las vacas a pastar a lugares más verdes para mejorar la calidad de la leche.

¿Quién le dio este nombre?

No fueron los científicos quienes los asignaron, sino los primeros pobladores de Norte América. Estos se conocieron gracias al “Almanaque del granjero” (Farmer’s Almanaq) que ofrece con predicciones meteorológicas a largo plazo para Estados Unidos y Canadá.

Se publicó por primera vez en 1818, por lo que ha recopilado los nombres que la población les daba a las lunas llenas y hoy han ganado popularidad.

Luna llena de las flores 2024: ¿Cuándo es?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) será posible ver la luna llena hasta las primeras horas del viernes 24 de mayo del 2024.

PUBLICIDAD

Su punto más brillante será el jueves 23 y ocurrirá una alineación astronómica. En Estados Unidos se podrá observar la estrella Antares muy cerca del satélite. Con excepción de la ciudad de Washington D.C., pues la luna pasará frente a la estrella y bloqueará la vista.

Esta luna llena es el momento perfecto para darte un momento y observar las maravillas que el universo tiene para ofrecer.

Aprovecha para limpiar tu casa de energías negativas durante la luna llena de las flores 2024 con este sencillo ritual:

Video Ritual para luna llena: limpia tu casa de energías negativas en 3 pasos