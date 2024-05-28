Dormir gratis en la casa de Up o en el Museo de Orsay de París es posible gracias a Airbnb Icons

Desde su lanzamiento, Airbnb nos ha hecho sentir como un verdadero local cuando estamos de viaje con habitaciones y/o alojamientos enteros, disponiendo del lugar como si fuera nuestra propia casa. Sin embargo, la plataforma siempre está buscando formas de sorprendernos y ahora nos presentó sus nuevas experiencias Airbnb Icons.

¿Qué es Airbnb Icons?

Airbnb Icons es una nueva categoría desde la que podrás reservar experiencias fuera de serie pensada para los amantes de la música, el cine, la televisión, el arte y el deporte, entre otros.

Entre los primeros iconos que podrás encontrar están: el pasar la noche en la casa de Up, sí, la colorida propiedad suspendida con globos de Carl Fredricksen, en el Museo Ferrari o en el área del icónico reloj del Museo de Orsay y disfrutar desde ahí la inauguración de la justa olímpica 2024.

¿Cómo y cuánto cuesta alojarte en la casa de Up y otras experiencias de Airbnb Icons?

Te sorprenderá saber que algunas de las experiencias de Airbnb Icons serán gratuitas y aquellas que no lo sean estarán disponibles por menos de 100 dólares por huésped.

Solo debes buscar los íconos en la página de inicio. Ahí te indicará cuando se abre el plazo para reservarlo y si tienes suerte podrás ganar un pase a la experiencia que elijas.

¿Cuáles son las experiencias de esta categoría que no debo perderme?

1. Dormir en la casa de UP

La famosa casa de UP sí existe y está en Abiquiu, Nuevo México. Esta es una recreación exacta de la película de Disney-Pixar. Así que si quieres pasar una noche en la casa suspendida y decorada con más de 8,000 globos, reservarla a través de la nueva categoría de Airbnb Icons.

2. Alójate en el Museo Ferrari

Si eres amante de la velocidad, no puedes dejar pasar una reservación en el Templo de la Fórmula 1 en la ciudad de Maranello Italia. Esta estadía incluye una vuelta con un piloto embajador de la escudería y un pase VIP al Premio de Emilia Romagna.

3. Sumérgete en el mundo de lo X-Men

Pasa un fin de semana en la recreación del hogar de los X-Men. Te sentirás en clase con el profesor X desde el momento en el que abras la puerta. Esta casa se encuentra en Westchester, Nueva York.

4. Concierto privado de Doja Cat

Si eres fanático de la cantante no puedes perderte esta experiencia exclusiva, pues tendrás la oportunidad de disfrutar de un concierto privado en la sala de su casa.

5. Noche de museo e inauguración de la justa olímpica 2024

Se acerca una de las fechas más importantes para el deporte y el Museo de Orsay en París está ofreciendo la posibilidad de dormir en sus instalaciones rodeado por obras de Van Gogh, Monet, entre otros. La experiencia incluye entrada a la terraza para observar la inauguración de apertura de la justa olímpica 2024 junto al Sena.

6. Vete de gira con Feid

¿Sabías que puedes acompañar al cantante de reguetón Feid en su próxima gira? Airbnb Icons te da la oportunidad de pasar una semana entera con él durante el FERXXOCALIPSIS WORLD TOUR.

7. Aprende de gamming con Khaby Lame

El gammer favorito de TikTok ha diseñado un loft en su ciudad, Milan, Italia, donde podrás alojarte y aprender sus mejores trucos de Fortnite.

Recuerda revisar la página de Airbnb con frecuencia para no perderte la oportunidad de disfrutar de alguna de estas nuevas experiencias.

¿Tienes que volar y te dan miedo las turbulencias? Te damos una sencilla solución para mantener la calma a continuación:

