Lifestyle
Viajes

Dormir gratis en la casa de Up o en el Museo de Orsay de París es posible gracias a Airbnb Icons

La plataforma lanzó una nueva función que te permitirá reservar experiencias de viaje gratuitas y limitadas para reservar casas salidas de película como UP o X-Men o con celebridades como Doja Cat o Khaby Lame

¿Cómo saber si habrá turbulencia en un vuelo? Esta app te lo dice
Casas embrujadas en Estados Unidos para pasar unas vacaciones escalofriantes

Atentamente Victoria 's profile picture
Por:Atentamente Victoria

Desde su lanzamiento, Airbnb nos ha hecho sentir como un verdadero local cuando estamos de viaje con habitaciones y/o alojamientos enteros, disponiendo del lugar como si fuera nuestra propia casa. Sin embargo, la plataforma siempre está buscando formas de sorprendernos y ahora nos presentó sus nuevas experiencias Airbnb Icons.

Video Truco infalible para viajar ligero y sin pagar extras en equipaje

¿Qué es Airbnb Icons?

PUBLICIDAD

Airbnb Icons es una nueva categoría desde la que podrás reservar experiencias fuera de serie pensada para los amantes de la música, el cine, la televisión, el arte y el deporte, entre otros.

Entre los primeros iconos que podrás encontrar están: el pasar la noche en la casa de Up, sí, la colorida propiedad suspendida con globos de Carl Fredricksen, en el Museo Ferrari o en el área del icónico reloj del Museo de Orsay y disfrutar desde ahí la inauguración de la justa olímpica 2024.

¿Cómo y cuánto cuesta alojarte en la casa de Up y otras experiencias de Airbnb Icons?

Te sorprenderá saber que algunas de las experiencias de Airbnb Icons serán gratuitas y aquellas que no lo sean estarán disponibles por menos de 100 dólares por huésped.

Solo debes buscar los íconos en la página de inicio. Ahí te indicará cuando se abre el plazo para reservarlo y si tienes suerte podrás ganar un pase a la experiencia que elijas.

¿Cuáles son las experiencias de esta categoría que no debo perderme?

Más sobre Viajes

El mapa de Taylor Swift: estas son las ciudades que inspiraron a la artista para escribir sus canciones más exitosas
4 mins

El mapa de Taylor Swift: estas son las ciudades que inspiraron a la artista para escribir sus canciones más exitosas

Estilo de Vida
¿Quiénes son los mejores y peores compañeros de viaje? Te lo decimos según su signo zodiacal
3 mins

¿Quiénes son los mejores y peores compañeros de viaje? Te lo decimos según su signo zodiacal

Estilo de Vida
¡Turbulencia en aviones! Qué es, qué las provoca y una app que te dice si habrá en tu vuelo
3 mins

¡Turbulencia en aviones! Qué es, qué las provoca y una app que te dice si habrá en tu vuelo

Estilo de Vida
Día de Star Wars: 7 experiencias para celebrarlo en los parques Disney que quizás no conocías
4 mins

Día de Star Wars: 7 experiencias para celebrarlo en los parques Disney que quizás no conocías

Estilo de Vida
Tour de Selena Quintanilla: Estos son los 10 lugares que todo fan debe conocer
3 mins

Tour de Selena Quintanilla: Estos son los 10 lugares que todo fan debe conocer

Estilo de Vida
7 lugares que debes conocer si eres fan de Selena Quintanilla
1:01

7 lugares que debes conocer si eres fan de Selena Quintanilla

Estilo de Vida
Estas Apps no solo te dicen el boleto de avión más barato, ¡también cuándo comprarlo!
6 mins

Estas Apps no solo te dicen el boleto de avión más barato, ¡también cuándo comprarlo!

Estilo de Vida
¿Miedo a la turbulencia en el avión? 5 consejos para mantener la calma
0:58

¿Miedo a la turbulencia en el avión? 5 consejos para mantener la calma

Estilo de Vida
¿Boletos de avión baratos? Esto es los verdaderos precios que se esconden detrás de las ofertas
1:02

¿Boletos de avión baratos? Esto es los verdaderos precios que se esconden detrás de las ofertas

Estilo de Vida
6 destinos para los amantes de las series de televisión: Descubre dónde se filmaron las más populares y esperadas
7 mins

6 destinos para los amantes de las series de televisión: Descubre dónde se filmaron las más populares y esperadas

Estilo de Vida

1. Dormir en la casa de UP

La famosa casa de UP sí existe y está en Abiquiu, Nuevo México. Esta es una recreación exacta de la película de Disney-Pixar. Así que si quieres pasar una noche en la casa suspendida y decorada con más de 8,000 globos, reservarla a través de la nueva categoría de Airbnb Icons.

2. Alójate en el Museo Ferrari

Si eres amante de la velocidad, no puedes dejar pasar una reservación en el Templo de la Fórmula 1 en la ciudad de Maranello Italia. Esta estadía incluye una vuelta con un piloto embajador de la escudería y un pase VIP al Premio de Emilia Romagna.

PUBLICIDAD

3. Sumérgete en el mundo de lo X-Men

Pasa un fin de semana en la recreación del hogar de los X-Men. Te sentirás en clase con el profesor X desde el momento en el que abras la puerta. Esta casa se encuentra en Westchester, Nueva York.

4. Concierto privado de Doja Cat

Si eres fanático de la cantante no puedes perderte esta experiencia exclusiva, pues tendrás la oportunidad de disfrutar de un concierto privado en la sala de su casa.

5. Noche de museo e inauguración de la justa olímpica 2024

Se acerca una de las fechas más importantes para el deporte y el Museo de Orsay en París está ofreciendo la posibilidad de dormir en sus instalaciones rodeado por obras de Van Gogh, Monet, entre otros. La experiencia incluye entrada a la terraza para observar la inauguración de apertura de la justa olímpica 2024 junto al Sena.

6. Vete de gira con Feid

¿Sabías que puedes acompañar al cantante de reguetón Feid en su próxima gira? Airbnb Icons te da la oportunidad de pasar una semana entera con él durante el FERXXOCALIPSIS WORLD TOUR.

7. Aprende de gamming con Khaby Lame

El gammer favorito de TikTok ha diseñado un loft en su ciudad, Milan, Italia, donde podrás alojarte y aprender sus mejores trucos de Fortnite.

Recuerda revisar la página de Airbnb con frecuencia para no perderte la oportunidad de disfrutar de alguna de estas nuevas experiencias.

PUBLICIDAD

¿Tienes que volar y te dan miedo las turbulencias? Te damos una sencilla solución para mantener la calma a continuación:

Video ¿Miedo a la turbulencia en el avión? 5 consejos para mantener la calma


No te vayas sin antes leer:

Relacionados:
ViajesAirbnbConsejos de viajeCuriosidadesAtentamente Victoria

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD