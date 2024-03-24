Lifestyle
Nombres de bebés

30 nombres para bebé que combinan muy bien con 'María': son poderosos y bellos

Te hemos preparado una lista de 30 nombres compuestos que te inspirarán con sus poderosos significados para elegir el más lindo de acuerdo a la personalidad de tu recién nacida.

Daniela Flores's profile picture
Por:Daniela Flores
Video 8 nombres hermosos para niña (y su significado) que serán tendencia en 2024

Encontrar el nombre perfecto para tu bebé no es nada fácil, pues entre tanta variedad puede ser algo muy difícil de decidir.

Un nombre compuesto puede ser buena opción, ya que sonará bien y será muy lindo. Aquí te dejamos opciones que combinan con 'María', el cual es un nombre bíblico y significa "la elegida de Dios" y transmite ternura, belleza, inteligencia y humildad.

#1 María Isabel

Significa salud y belleza, la mujer que lo porte será hermosa tanto en el exterior como en el interior.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#2 María Elena

Elena proviene del griego y su significado se asocia al resplandor del sol: 'Mujer que brilla como el sol o junto al sol'. Se dice que quienes tienen este nombre, son personas muy creativas.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#3 María Sofía

El significado de Sofía es 'la que posee sabiduría'. Es un nombre elegante y denota perspicacia e inteligencia.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#4 María Alejandra

Las mujeres con este nombre son valientes, luchadoras y enfrentan cualquier adversidad. Su significado es 'la protectora de los hombres'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#5 María Paula

Paula viene del latín y significa 'mujer pequeña'. Las mujeres con este nombre se destacan por ser divertidas, misteriosas y discretas. Uno de los nombres para bebé que mejor combina con María.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#6 Dulce María

Las personas llamadas Dulce le hacen honor a su nombre. Son niñas o mujeres con una personalidad encantadora y amable con los demás.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#7 Elizabeth

Proviene del hebreo y quiere decir 'promesa de Dios'. Es una persona a la que le gusta estar rodeada de sus seres queridos, suele ser exitosa y simpática.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#8 María Eleonor

Su origen se remonta al griego, con el significado 'compasión'. Se destaca por su curiosidad y por siempre querer aprender cosas nuevas.

Bebê usando touca na cabeça
Imagen Daniel Portela/Pexels
Imagen Daniel Portela/Pexels

#9 María José

Significa 'el que Dios añadió'. Tiene una personalidad solidaria y noble, se preocupa por los demás. Son personas generosas y muy tranquilas.

Aisha, Maya e mais nomes de origem árabe são opções diferentes para batizar meninas
Imagen Daniel Reche/Pexels
Imagen Daniel Reche/Pexels

#10 María Renata

Significa 'mujer que volvió a nacer'. Es una persona inteligente, con la capacidad de renovarse en cada oportunidad. Es independiente, perseverante y sociable.

Nomes de origem árabe para meninas geralmente têm belos significados
Imagen Sam Rana/Pexels
Imagen Sam Rana/Pexels

#11 María Camila

Es un nombre asociado a la religión: 'la que se sacrifica y está presente en Dios'. Es intuitiva y segura de sí misma.

Nomes de bebês
Imagen Pixabay/Istock
Imagen Pixabay/Istock

#12 María Antonella

Es de origen latino y su significado es: 'la mujer tan bella como una flor'. Es noble, emprendedora y siempre ayuda a los desfavorecidos.

Bebê no parque
Imagen J carter/Pexel
Imagen J carter/Pexel

#13 Sara María

El nombre Sara es fácil de recordar. Su significado es 'princesa'. Son mujeres inteligentes y apasionadas, son fieles amigas.

Bebê deitada
Bebê deitada
Imagen Olajide Joy Samuel/Pexels

#14 María Regina

De origen latino, significa 'Reina de los cielos'. Es inspiradora, soñadora y de actitud positiva. Aunque también tiene un carácter fuerte e impulsivo.

Bebês recém-nascidos requerem muitos cuidados, delicadeza e atenção
Imagen Freepik
Imagen Freepik

#15 Anna María

Significa 'mujer llena de gracia'. Su principal característica es la sinceridad, se expresa de manera directa y sin rodeos.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#16 María Clara

Significa 'limpia, ilustre' y se asocia con la pureza. Es transparente y con una fuerte convicción, lo que la hace difícil de manipular. Además, sabe defenderse.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#17 María Victoria

Son mujeres con un temperamento fuerte. Nunca se rinde y cumple todo lo que se propone. Significa: 'mujer que lleva el triunfo en su corazón'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#18 María Valentina

Su significado es 'valerosa'. Es optimista y proactiva, goza de buena salud y le cuesta quedarse quieta, pues su energía es inagotable.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#19 María Inés

Su significado es 'cordero blanco'. Se caracteriza por su inocencia y bondad, es delicada y le gusta sentirse amada.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#20 María Olivia

Significa 'llena de paz'. Como su nombre lo indica, es una mujer que se inclina por la tranquilidad, es detallista y tiene una gran afición por la naturaleza.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#21 María Celeste

Su significado es 'como el color del cielo'. Es sumamente decidida y sabe lo que quiere, no tiene tiempo para lo negativo y el drama.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#22 María Lucía

Su significado es 'mujer que nació a la luz del día'. Es trabajadora, bondadosa y lucha contra las adversidades.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#23 María Fernanda

Significa 'inteligente y audaz'. Es sumamente competitiva, inteligente y no le tiene miedo a nada. Se adapta a cualquier circunstancia. Este es de los nombres compuestos para niña más populares.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#24 María Daniela

Este nombre que combina con María significa 'justicia de Dios'. Odia la rutina y la monotonía, es un poco tímida y reservada, pero alegre y enérgica.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#25 María Adriana

Su significado es ' mujer del mar' o 'mujer distinguida'. Es inteligente, trabajadora y humilde. Siempre expresa lo que siente.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#26 María Montserrat

Viene del catalán y significa 'monte aserrado', la montaña más importante de Cataluña. Es elegante y educada, suele ser vanidosa y muy cariñosa.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#27 María Luz

Como podrás imaginar, su significado es 'la mujer que da claridad'. Es talentosa, vive la vida al máximo y es de espíritu libre.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#28 María Irene

Quiere decir 'la que trae paz'. Es inteligente, aprende de los errores y los convierte en sabiduría, aunque a veces es un tanto distraída.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#29 María Laura

Significa 'que ha logrado la victoria'. Es triunfadora y supera cualquier obstáculo, sobre todo porque es muy valiente y optimista.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

#30 María Luisa

'Una guerrera gloriosa' es el significado de Luisa. Es honesta, sencilla e intuitiva. Soluciona los problemas de los demás y suele ser perfeccionista.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock
