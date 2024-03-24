30 nombres para bebé que combinan muy bien con 'María': son poderosos y bellos
Te hemos preparado una lista de 30 nombres compuestos que te inspirarán con sus poderosos significados para elegir el más lindo de acuerdo a la personalidad de tu recién nacida.
Encontrar el nombre perfecto para tu bebé no es nada fácil, pues entre tanta variedad puede ser algo muy difícil de decidir.
Un nombre compuesto puede ser buena opción, ya que sonará bien y será muy lindo. Aquí te dejamos opciones que combinan con 'María', el cual es un nombre bíblico y significa "la elegida de Dios" y transmite ternura, belleza, inteligencia y humildad.
#1 María Isabel
Significa salud y belleza, la mujer que lo porte será hermosa tanto en el exterior como en el interior.
#2 María Elena
Elena proviene del griego y su significado se asocia al resplandor del sol: 'Mujer que brilla como el sol o junto al sol'. Se dice que quienes tienen este nombre, son personas muy creativas.
#3 María Sofía
El significado de Sofía es 'la que posee sabiduría'. Es un nombre elegante y denota perspicacia e inteligencia.
#4 María Alejandra
Las mujeres con este nombre son valientes, luchadoras y enfrentan cualquier adversidad. Su significado es 'la protectora de los hombres'.
#5 María Paula
Paula viene del latín y significa 'mujer pequeña'. Las mujeres con este nombre se destacan por ser divertidas, misteriosas y discretas. Uno de los nombres para bebé que mejor combina con María.
#6 Dulce María
Las personas llamadas Dulce le hacen honor a su nombre. Son niñas o mujeres con una personalidad encantadora y amable con los demás.
#7 Elizabeth
Proviene del hebreo y quiere decir 'promesa de Dios'. Es una persona a la que le gusta estar rodeada de sus seres queridos, suele ser exitosa y simpática.
#8 María Eleonor
Su origen se remonta al griego, con el significado 'compasión'. Se destaca por su curiosidad y por siempre querer aprender cosas nuevas.
#9 María José
Significa 'el que Dios añadió'. Tiene una personalidad solidaria y noble, se preocupa por los demás. Son personas generosas y muy tranquilas.
#10 María Renata
Significa 'mujer que volvió a nacer'. Es una persona inteligente, con la capacidad de renovarse en cada oportunidad. Es independiente, perseverante y sociable.
#11 María Camila
Es un nombre asociado a la religión: 'la que se sacrifica y está presente en Dios'. Es intuitiva y segura de sí misma.
#12 María Antonella
Es de origen latino y su significado es: 'la mujer tan bella como una flor'. Es noble, emprendedora y siempre ayuda a los desfavorecidos.
#13 Sara María
El nombre Sara es fácil de recordar. Su significado es 'princesa'. Son mujeres inteligentes y apasionadas, son fieles amigas.
#14 María Regina
De origen latino, significa 'Reina de los cielos'. Es inspiradora, soñadora y de actitud positiva. Aunque también tiene un carácter fuerte e impulsivo.
#15 Anna María
Significa 'mujer llena de gracia'. Su principal característica es la sinceridad, se expresa de manera directa y sin rodeos.
#16 María Clara
Significa 'limpia, ilustre' y se asocia con la pureza. Es transparente y con una fuerte convicción, lo que la hace difícil de manipular. Además, sabe defenderse.
#17 María Victoria
Son mujeres con un temperamento fuerte. Nunca se rinde y cumple todo lo que se propone. Significa: 'mujer que lleva el triunfo en su corazón'.
#18 María Valentina
Su significado es 'valerosa'. Es optimista y proactiva, goza de buena salud y le cuesta quedarse quieta, pues su energía es inagotable.
#19 María Inés
Su significado es 'cordero blanco'. Se caracteriza por su inocencia y bondad, es delicada y le gusta sentirse amada.
#20 María Olivia
Significa 'llena de paz'. Como su nombre lo indica, es una mujer que se inclina por la tranquilidad, es detallista y tiene una gran afición por la naturaleza.
#21 María Celeste
Su significado es 'como el color del cielo'. Es sumamente decidida y sabe lo que quiere, no tiene tiempo para lo negativo y el drama.
#22 María Lucía
Su significado es 'mujer que nació a la luz del día'. Es trabajadora, bondadosa y lucha contra las adversidades.
#23 María Fernanda
Significa 'inteligente y audaz'. Es sumamente competitiva, inteligente y no le tiene miedo a nada. Se adapta a cualquier circunstancia. Este es de los nombres compuestos para niña más populares.
#24 María Daniela
Este nombre que combina con María significa 'justicia de Dios'. Odia la rutina y la monotonía, es un poco tímida y reservada, pero alegre y enérgica.
#25 María Adriana
Su significado es ' mujer del mar' o 'mujer distinguida'. Es inteligente, trabajadora y humilde. Siempre expresa lo que siente.
#26 María Montserrat
Viene del catalán y significa 'monte aserrado', la montaña más importante de Cataluña. Es elegante y educada, suele ser vanidosa y muy cariñosa.
#27 María Luz
Como podrás imaginar, su significado es 'la mujer que da claridad'. Es talentosa, vive la vida al máximo y es de espíritu libre.
#28 María Irene
Quiere decir 'la que trae paz'. Es inteligente, aprende de los errores y los convierte en sabiduría, aunque a veces es un tanto distraída.
#29 María Laura
Significa 'que ha logrado la victoria'. Es triunfadora y supera cualquier obstáculo, sobre todo porque es muy valiente y optimista.
#30 María Luisa
'Una guerrera gloriosa' es el significado de Luisa. Es honesta, sencilla e intuitiva. Soluciona los problemas de los demás y suele ser perfeccionista.