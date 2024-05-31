¿Por qué el vestido de novia tiene una cola? Conoce su significado histórico

Video Súper truco para que los zapatos no lastimen tu talón

Buscar un vestido de novia para el gran día de tu boda puede ser todo un reto. Si bien estas prendas vienen en diferentes modelos y telas, existe un elemento característico que no puede faltar en ellas: la cola en la parte trasera.

Este detalle hace que el vestido pase de ser ordinario a extraordinario y, a pesar de que ha estado presente a lo largo de los siglos, muchos desconocen su significado. Aquí te explicamos de manera sencilla.

¿Qué significa la cola del vestido de novia? Es un símbolo de riqueza y elegancia

Considerada a menudo como un simple adorno, la cola del vestido de novia tiene una historia interesante, ya que tiene raíces profundas. Según el portal 'Brides', especializado en bodas, su creación se remonta a la Edad Media. En esa época, los majestuosos vestidos de la clase alta y la realeza comenzaron a utilizar esta larga extensión de tela para enaltecer la presencia de las novias, además de ser un símbolo de riqueza y elegancia.

Debido a que en esa época los vestidos nupciales solo era accesibles para la alta sociedad, las familias se esforzaban para que el atuendo de las novias llevara una cola de gran tamaño, todo para dar a entender que poseían una gran riqueza.

Por ejemplo, uno de los vestidos más famosos en la historia de la moda es el de Lady Di, usado para casarse con el príncipe Carlos en 1981. Los diseñadores David y Elizabeth Emanuel fueron los encargados de crearlo, y además de tener delicados volantes, poseía una cola de casi 8 metros, lo cual refleja la idea anterior.

El cola en los vestidos de novia se transformó con el paso del tiempo

En otras culturas, como la china, la cola del vestido de novia representa la sabiduría y la capacidad de la novia para llevar consigo la buena fortuna a su hogar. En contraste, en Occidente simboliza la pureza, la virginidad y la inocencia.

A pesar de que en la moda actual muchas mujeres prefieren llevar colas pequeñas en sus vestidos o simplemente eliminarlas al optar por una pieza corta, sigue siendo común ver en los vestidos de las famosas estas enormes telas arrastradas por los pasillos de las iglesias

Por otro lado, con los años, el significado de la cola en los vestidos ha cambiado. Actualmente, se asocia con la felicidad de la pareja, y que alguien la pise de manera intencional se considera una metáfora de desear el fracaso de la unión.