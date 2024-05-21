¡Turbulencia en aviones! Qué es, qué las provoca y una app que te dice si habrá en tu vuelo

Video ¿Miedo a la turbulencia en el avión? 5 consejos para mantener la calma

Las turbulencias en los aviones están a la orden del día y es una realidad que puedas experimentar alguna en tu próximo vuelo debido al cambio climático. Una de las más severas fue la que sufrió recientemente un Boeing 777-300 que cubría la ruta entre Londres y Singapur el 21 de mayo del 2024 y que dejó una persona fallecida y varios heridos.

Y es que de acuerdo con un estudio publicado por la revista científica Geophysical Research Letters, las rutas que sobrevuelan el Atlántico norte han registrado un 55% más de estas temidas sacudidas.

En tanto la Asociación Nacional del Transporte Aéreo (IATA), ha dicho que la posibilidad de que te toque una turbulencia severa en un vuelo puede aumentar hasta en un 149% en los próximos años debido al calentamiento de la tierra.

¿Qué es una turbulencia y qué la provoca?

Una turbulencia es un movimiento irregular y brusco del aire que hace que un avión se sacuda. Ocurre cuando hay cambios rápidos en la velocidad o dirección del viento.

Esto puede ser causado por diferentes factores:

Corrientes en chorro, que son bandas estrechas de vientos fuertes a gran altitud.

Tormentas con nubes que generan fuertes corrientes.

Montañas y terrenos irregulares.

Diferencias de temperatura y presión en la atmósfera que crean movimientos inestables en el aire.

Por la estela de otro avión.

¿Cómo afecta el calentamiento global a los aviones?

Las condiciones atmosféricas afectan directamente a los aviones pasando por rutas con más turbulencia. A medida que la temperatura global aumenta, también se incrementa la energía y la humedad en la atmósfera. Esto intensifica las tormentas y crea condiciones favorables para la formación de estas temibles sacudidas.

Las condiciones en chorro también pueden volverse más erráticas e intensas debido a los cambios de las temperaturas polares y tropicales.

¿Qué hacer ante una turbulencia?

Primero que nada, conserva la calma, sigue las instrucciones de los asistentes de vuelo y mantén abrochado el cinturón de seguridad. Hacerlo evitará que puedas golpearte la cabeza si la sacudida es muy fuerte. Tampoco se te ocurra ir al baño y si vuelas con un bebé o pequeño, asegúrate que no se pare en esos momentos.

Apps para evitar vuelos con turbulencia

Si te da miedo volar o tienes ansiedad, lo primero que debes hacer es informar a la tripulación para que esté pendiente de ti y te ayuden a controlarte. Lo segundo es bajarte esta aplicación para decidir si subes a ese vuelo o no.

¿Son realmente peligrosas?

Aunque pueden causarte miedo y ansiedad, no suelen ser peligrosas. Los aviones están diseñados y construidos para soportarlas sin sufrir daños. Además, los pilotos se actualizan constantemente sobre cómo manejar situaciones de turbulencia con la tecnología más avanzada.

La IATA ha lanzado un sitio llamado Turbulence Aware que muestra datos en tiempo real sobre las turbulencias que los profesionales de vuelo pueden encontrarse en su ruta. Esto les ayuda a navegar mejor por ellas sin poner en peligro a los pasajeros y tripulación.